Die Bomben auf den Iran treffen ja nicht nur das Terrorregime der Mullahs, sondern auch eine der ältesten Kulturen der Welt. Goethe verehrte die persische Dichtung.

Die islamische Welt, die wir dort, wo sie von religiösen Fanatikern und Extremisten repräsentiert wird, heute als Bedrohung empfinden, war für den Weimarer Geheimrat Goethe ein Sehnsuchtsort. Anders als seine Zeitgenossen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts faszinierte ihn jedoch nicht das Exotische, das man sich in Europa in unterschiedlichsten Klischeebildern vom Harem über die Pluderhosen bis zum Turban zurechtgelegt hat. Goethe suchte den geistigen Austausch, den Kulturtransfer von Ost nach West, von Orient zu Okzident – und umgekehrt.

Hafis als Erweckungserlebnis für Goethe

Es war der persische Dichter Hafis, der auch im Iran der Mullahs hochgeehrt wird und dessen Verse zu den unterschiedlichsten Anlässen zitiert werden, der für Goethes imaginäre Orientreise den Anstoß gab. Hafis, entweder 1315 oder 1325 geboren und 1390 gestorben, gilt als der größte Dichter und Mystiker der persischen Literatur. Nach seinem Tode wurde eine Sammlung von Gedichten unter dem Titel „Diwan“ zusammengestellt, die Goethe in einer Übersetzung durch den österreichischen Orientalisten Joseph von Hammer-Purgstall regelrecht verschlang.

Er erkannte in Hafis seinen Zwilling im Geiste: „Und mag die ganze Welt versinken,/Hafis mit dir, mit dir allein/Will ich wetteifern! Lust und Pein/Sei uns, den Zwillingen, gemein!/Wie du zu lieben und zu trinken,/Das soll mein Stolz, mein Leben sein.“ Es kommt zu dem, was man als Gegenbegriff zur ideologisch verqueren „kulturellen Aneignung“ als „kulturelle Anverwandlung“ bezeichnen kann. Im Jahr 1819 – Goethe war bereits 70 Jahre alt – veröffentlicht er die umfangreichste Gedichtsammlung innerhalb seines Werkes, den „West-östlichen Divan“.

Eine Büste Hafis’ vor dem iranischen Kosulat in Frankfurt. Foto: picture alliance/dpa

Goethe reist also im Geiste nicht nur räumlich von Europa in den Orient, er begibt sich auch auf eine Zeitreise ins 14. Jahrhundert zu seinem Zwillingsbruder Hafis. In Weimar erinnert ein Denkmal an die beiden Dichter, das im Jahre 2000 durch den damaligen iranischen Präsidenten Chatami anlässlich seines Staatsbesuchs in Deutschland enthüllt wurde. Es zeigt zwei sich gegenüberstehende Stühle aus Granit, die ost-westlich ausgerichtet sind. Auf einer Bronzeplatte sind Verse der beiden Dichter eingraviert.

In Weimar erinnert ein Denkmal, bestehend aus zwei Stühlen, an Goethe und Hafis. Auf der Bronzeplatte sind Verse der beiden Dichter eingraviert. Foto: imago/imagebroker

Es gibt aber noch einen zweiten, biografischen Impuls dafür, dass Goethe, der über viele Jahre kaum noch Gedichte geschrieben hatte, in einen wahren poetischen Schaffensrausch verfiel. Der alternde Dichterfürst war, mal wieder, verliebt. Marianne von Willemer hieß die Angebetete, der Goethe in den Jahren 1814 und 1815 im Haus ihres Mannes Johann Jakob, eines mit Goethe befreundeten Frankfurter Bankiers, begegnet war.

Man hielt sich natürlich an die Etikette, doch Goethe war so fasziniert von der 35 Jahre jüngeren Frau, dass es zu einem regen Briefwechsel kam. Sie ist die gefeierte und begehrte Suleika in seinem „Divan“. Doch sie wird nicht nur angesungen, sie singt auch selbst. Wir wissen heute, dass einige Gedichte der Sammlung von Marianne von Willemer stammen. Als Suleika antwortet sie ihrem Geliebten Hatem alias Goethe.

Goethes späte Liebe: Marianne von Willemer. Sie schrieb Gedichte für den »West-östlichen Divan«. Foto: picture alliance / dpa

Damit haben wir auch schon eines der zentralen Themen des Goetheschen „Divans“. Das zweite ist die Religion – und das dritte der Wein. Ein ganzes Kapitel ist der Schenke gewidmet, und darin finden sich Verse, wie sie auch gut in die Weinregion Pfalz passen würden: „Trunken müssen wir alle sein!/Jugend ist Trunkenheit ohne Wein;/Trinkt sich das Alter wieder zu Jugend,/So ist es wundervolle Tugend./Für Sorgen sorgt das liebe Leben,/Und Sorgenbrecher sind die Reben.“ Dass solche Trinklieder von strengen Muslimen strikt abgelehnt wurden und werden, kümmerte Goethe so wenig wie auch Hafis.

Goethe stellte zeit seines Lebens den Monotheismus in Frage, sei es im Islam oder im Christentum. Er stellte sich lieber einen Gott in allen Erscheinungsformen der Schöpfung als eine einzelne göttliche Persönlichkeit vor. Dieses pantheistische Konzept lässt sich im zweiten Teil seiner „Faust“-Dichtung ebenso erkennen wie im „West-östlichen Divan“.

Literatur, so kunstvoll verwoben wie ein Teppich

Diesen hat Goethe in insgesamt 12 Bücher aufgeteilt. Immer wieder besingt er die Lieder, den Wein und natürlich den großen Hafis: „Herrlich ist der Orient/Über’s Mittelmeer gedrungen,/Nur wer Hafis liebt und kennt/Weiß was Calderon gesungen.“ In verschiedensten Stilformen, die zum Teil kunstvoll und im Sinne der orientalischen Arabeske kunstvoll wie ein Teppich miteinander verflochten sind, treibt Goethe auch ein Spiel mit uns. Wer spricht da gerade? Diese Frage stellt sich immer wieder: Goethe? Marianne von Willemer? Oder vielleicht doch Hafis?

Hafis also als das große Vorbild auch für die europäische Literatur. Ein Brückenbauer, wie Goethe selbst auch einer sein wollte. Wir Deutsche sehen in ihm – und Schiller – als Weimarer Klassiker ja vor allem jenen Dichter, welcher der deutschen Literatur ihren Platz in der Weltgeschichte gesichert hat. Goethe und noch mehr Schiller gelten als unsere Nationalliteraten, doch genau dies wollte Goethe nie sein.

Obwohl er die meiste Zeit seines Lebens dort verbrachte, das kleine Residenzstädtchen Weimar war ihm viel zu eng. So wie ihm Deutschland, Europa zu eng war. Er wollte Weltliteratur erschaffen, nicht in dem eitlen Sinne, dass es Literatur sein sollte, die auf der ganzen Welt gefeiert wird. Es sollte eine weltumspannende geistige Sprache gesprochen werden, eine Sprache schließlich auch, in deren Zentrum der Mensch stehen sollte.

Daher sein Aufbruch gen Osten, sein Umarmen von Hafis. Ost und West sollten zusammenfinden, sollten gegenseitig voneinander profitieren. Es geht Goethe, wenn er sich Hafis’ Sprache aneignet, um den Kulturaustausch, um das Niederreißen von nationalen Grenzen. Natürlich auch um Völkerverständigung. „Wer sich selbst und andere kennt,/Wird auch hier erkennen:/Orient und Okzident/Sind nicht mehr zu trennen.“

Das Fremde zulassen, das Eigene bewahren

Das Entscheidende steht im ersten Vers: Nur wer sich seiner selbst und damit eben auch seiner nationalen Identität bewusst ist, der wird auch den Schritt auf den anderen zumachen und von diesem Austausch profitieren. Eine weltoffene und humanistisch geprägt Gesellschaft, so wie Goethe sie sich vorstellt, hat eben nichts damit zu tun, alle kulturellen Eigenheiten zugunsten von Fremdem abzuschaffen. Es geht um Selbstbewusstsein im wörtlichen Sinne, das die Voraussetzung dafür ist, dass sich zwei Kulturen auf Augenhöhe begegnen und sich gegenseitig befruchten. Goethe lässt das Fremde zu, bewahrt aber zugleich das Eigene.

Diese Utopie erwartete Goethe von dem Austausch zwischen Orient und Okzident; zwischen sich und seinem „Zwilling“ Hafis. Damit war er seiner Zeit weit voraus, die auf den Orient und den Islam eher herabblickte als diesem zuzugestehen, Europa auf Augenhöhe begegnen zu können. Die Tragik der Jahrtausende alten persischen Kultur ist jedoch, dass sie das Mullah-Regime wieder in das finsterste Mittelalter zurückgezwungen hat. Ob sich dieser Zustand durch die amerikanischen und israelischen Angriffe wirklich ändern wird, muss wohl leider bezweifelt werden.