Nächstes Jahr soll man ihn wieder besichtigen können - den weltberühmten Pergamonaltar auf der Museumsinsel. Für die Wiedereröffnung des ersten Abschnitts gibt es nun ein Datum.

Berlin (dpa) - Nach jahrelangen Sanierungsarbeiten sollen erste Teile des Pergamonmuseums im Juni 2027 wieder öffnen. Das Museum werde seine Türen für das Publikum am 4. Juni 2027 wieder öffnen, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin mit. «Damit ist der Pergamonaltar endlich wieder für die Öffentlichkeit sichtbar.»

Das Pergamonmuseum gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt. Seit Herbst 2023 ist es wegen einer umfassenden Sanierung komplett geschlossen. Saniert wird in zwei großen Abschnitten.

Der erste Teil soll nun nächstes Jahr wieder öffnen. Ein Datum hatte die Stiftung bisher nicht genannt, sondern von Frühjahr gesprochen. «Das Warten hat ein Ende», teilte Stiftungspräsidentin Marion Ackermann nun mit.

Bauarbeiten dauern noch Jahre

Bis das Museum wieder vollständig zugänglich ist, wird allerdings noch Zeit vergehen. Der Südflügel bleibt noch mehr als ein Jahrzehnt geschlossen. Dort ist zum Beispiel das Ischtar-Tor mit der babylonischen Prozessionsstraße untergebracht. Vollständig öffnen soll das Museum dann 2037.

Für die Wiedereröffnung des ersten Abschnitts würden in den kommenden Monaten die Räume der Antikensammlung, des Museums für Islamische Kunst und des Vorderasiatischen Museums weiter eingerichtet, teilte die Stiftung mit. Auch die Kassenbereiche und Garderoben würden vorbereitet.