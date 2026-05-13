70 Jahre Eurovision Song Contest (ESC) werden derzeit beim größten weltweiten Sangeswettstreit gefeiert – aber die Partystimmung im ersten Halbfinale wirkte gezwungen.

Noam Bettan steht im Finale des 70. ESC – früher eleganter Grand Prix de la Chanson genannt. Passend chansonhaft klingt sein Titel „Michelle“, den er auch (teils) auf Französisch singt. Übers Verlassenwordensein klagt er, mit eingängigem, sprachenlosen Refrain und mitunter erinnernd an Maître Gims. Wie inzwischen fast typisch für den Wettbewerb, verpackt er dabei mindestens zwei verschiedene Songs in „Michelle“. So weit, so angenehm-vorhersehbar und durchaus Top-Ten-Material. Doch Noam Bettan, 28-jähriger Sohn französischer Einwanderer, tritt nun mal für Israel an und braucht daher starke Nerven. Beim ersten Halbfinale in Wien gab es Zwischenrufe: Der Krieg müsse gestoppt werden, riefen Anti-Israel-Demonstranten. Bettan hat sich angeblich darauf vorbereitet, indem er sich bei Proben schon mal ausbuhen ließ...

Noam Bettan hat es für Israel ins Finale geschafft. Beim Halbfinale am Dienstag gab es Anti-Israel-Rufe. Foto: Jens Büttner/dpa

Die aktuellen Kriege überschatten den Wettbewerb schon länger. Spätestens seit 2016, als die Ukrainerin Jamala mit „1944“ gewann, ist der ESC, der doch unpolitisch sein und Brücken bauen möchte, höchst politisch: Ihr Lied richtete sich gegen Putins Annexion der Krim. Russland ist seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 ausgeschlossen. Israel aber darf teilnehmen, schließlich war der Überfall der Hamas Auslöser des Kriegsgeschehens in Gaza. Gegen diese Entscheidung des Veranstalters, des als European Broadcasting Union (EBU) bekannten Zusammenschlusses der europäischen Rundfunkanstalten, hatte sich bei einigen teilnehmenden Ländern Protest geregt. Spanien, Irland, Island, die Niederlande und Slowenien boykottieren diesmal den Wettbewerb, der doch nach Ende des Zweiten Weltkriegs Zusammenhalt stiften wollte. Daher gibt es nun 25 statt der üblichen 26 Finalisten. Am Dienstag durchgesetzt haben sich neben Israel noch Kroatien, Serbien, Schweden, Griechenland, das als Favorit geltende Finnland, Belgien, Litauen, Polen und Moldau.

Satoshi aus Moldau ist mit dem Rap-Titel »Viva, Moldova!« im Finale dabei. Foto: Jens Büttner/dpa

Überraschungen gab es dabei kaum. Moldau zeigt sich selbstbewusst mit dem Rapsong „Viva, Moldova!“, der bunt und schrill ist, aber dennoch langweilt. Der Grieche Akylas liefert den bisher einzigen Spaßbeitrag ab, inklusive E-Roller und oranger Katzenohrenmütze, wirkt dennoch wie ein Abklatsch des Finnen Käärijä, der 2023 antrat und Zweiter wurde. Um Konsumkritik soll es in dem hektisch-ermüdenden griechischen Song gehen. Nun ja.

Berühren konnten dagegen die fünf Sängerinnen von Lelek, die für Kroatien antreten und in „Andromeda“ sphärisch-folkloristisch, ja außerweltlich werden – eingangs schwebt eine Sängerin gar in der Luft – , aber auch stark ihren fünfstimmigen Gesang zelebrieren. Auch der Nachbar Serbien, genauer die Band Lavina, setzt auf Opulenz, in Gestalt eines Metalsongs mit künstlerischen Pausen. Als „silberner Meister Proper“ wiederum hat sich Lion Ceccah für Litauen – mit einem vor allem spanischsprachigen Titel – durchgesetzt. Sein Look bleibt im Kopf, sein Lied nicht.

Haben den EInzug ins ESC-Finale, das am 16. Mai ausgetragen wird, verpasst: Senhit und Boy George, die San Marino vertreten haben. Foto: Jens Büttner/dpa

Einen veritablen Star des Popzirkels hat San Marino aufgeboten: Boy George durfte mit Senhit den Titel „Superstar“ interpretieren, wirkte aber fehl am Platz. Genug Anrufe gab es auch nicht und damit keinen Finalauftritt.

Luft nach oben gibt es auch bei der Moderation. Victoria Swarovski („Let’s Dance“) und Schauspieler Michael Ostrowski, der schon den „Protestsongcontest“ des österreichischen Senders FM4 moderierte, beschwören zwar Feierlaune, doch wirken sie eher bemüht als souverän. Und Ostrowskis Witze im selbstironischen 70er-Glanzbody zünden nie. Ob es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird, dass Swarovski von der Null-Punkte-Schmach für Österreich beim letzten Heim-ESC sprach?

Schwache Moderatoren: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Foto: Jens Büttner/dpa

Etwas mehr als null Punkte könnte wiederum für die deutsche Kandidatin Sarah Engels rausspringen, die seit Tagen in Wien Werbung in eigener Sache macht und außer Konkurrenz im ersten Halbfinale auftrat. Ihr „Fire“ ist zwar ein Abklatsch früherer ESC-Songs, wurde aber im Saalpublikum laut gefeiert: Vielleicht schafft sie es zumindest unter die ersten 20.