Wie wurde man zu dem, der man ist? Wer sich diese Frage stellt, sollte mit dem inneren Fernglas ganz weit in die Vergangenheit blicken und das spielende, neugierige, manchmal vielleicht auch verlorene Kind zu erspähen suchen, das man einmal war. „Wie alles kam“, heißen die autobiografischen Aufzeichnungen des Kinderbuchautors Paul Maar, der mit seinem Sams Generationen von jungen Leserinnen und Lesern Mut und Witz, Keckheit und Frechheit gelehrt hat. Maar ist inzwischen 82 Jahre alt, und in einem Interview meinte er kürzlich, dass ihm die Erlebnisse, Gerüche, Empfindungen seiner Kindheit zuweilen sehr viel näher kämen, als das, was vor zwei Wochen geschehen sei. Das ist eine Erfahrung des Älterwerdens – was weit zurückliegt, drängt sich mit aller Macht in die Gegenwart. Deshalb vermutlich hat sein „Roman einer Kindheit“ etwas sehr Unmittelbares: Man sieht, riecht und spürt die vergangene Zeit förmlich, betrachtet sie durch die Augen eines Kindes.

Die fast beiläufige Beschreibungskunst Maars vermittelt einem das Gefühl, mit dem kleinen Paul noch einmal die letzten Kriegsjahre in Schweinfurt zu erleben, die Evakuierung aufs Land zu den Großeltern, die Schulzeit. Es wird in kleinen Episoden erzählt; die Erinnerung ist hier kein Fluss. „Eher sind es verstreute große und kleine Pfützen nach einem Starkregen. Schafft man es, mit einem Stock eine Furche zu einer benachbarten Pfütze in die feuchte Erde zu ziehen, verbindet sich der Inhalt der einen mit der anderen zu einer starken Erinnerung. Die meisten Pfützen bleiben aber isoliert.“ Isoliert vielleicht, aber doch so tief, dass man in ihnen etwas entdecken kann – nicht zuletzt auch sich selbst, der sich in diesen Pfützen spiegelt.

Früher Tod der Mutter

Wie alles kam: Pauls Mutter stirbt nur wenige Wochen nach seiner Geburt. Zur Stiefmutter hat er eine sehr enge Beziehung – wie auch zu den Großeltern. Der Großvater ist ein geborener Geschichten-Erzähler. Paul lauscht, wenn er mit ihm in der Werkstatt sitzt oder manchmal am Abend im Gasthaus. Als der Vater aus dem Krieg zurückkehrt, gerät alles in Unordnung. Aus der fast idyllischen Kindheit wird eine unglückliche. Fremd ist ihm dieser heimgekehrte Mann, den Disziplin auszeichnet und der Disziplin von anderen einfordert, der eine Maurerfirma in Schweinfurt aufbaut, allzu viel Strenge walten lässt und wenig Sinn für die zweckfreien Dinge des Lebens aufbringt. Bücher – schön und gut; der Sohn darf sich, haben sie einen praktischen Inhalt, schon damit beschäftigen. „Das änderte sich, als sich das Lesen bei mir zur Leidenschaft entwickelte und ich mein ganzes Taschengeld dazu verwendete, mir Wildwestheftchen am Kiosk oder Kinderbücher aus einer privaten Leihbücherei zu besorgen. Ich will nicht behaupten, dass mir mein Vater das Lesen verbot. Aber er zeigte mir überdeutlich, dass er es für Zeitverschwendung ansah.“

Das Lesen und dann vor allem das Zeichnen retten den Jungen; er erfährt Anerkennung von Mitschülern, gewinnt Freunde, entdeckt eine andere Welt. Die wird noch unermesslich größer, als er in der Oberstufe des Gymnasiums Nele kennenlernt – die Liebe seines Lebens. Sie entstammt einer Theaterfamilie, ist die Schwester des später berühmten Kameramanns Michael Ballhaus. Es umgibt sie eine Aura von Freiheit und Boheme – sie repräsentiert das genaue Gegenteil des Vaters. So ist Paul Maars Erinnerungsbuch auch eine anrührende Hommage an seine Frau, die – inzwischen an Alzheimer erkrankt – immer wieder in den Gegenwartspassagen des Buches auftritt und vielleicht das Erzählen zuweilen erst in Gang bringt. „Vor einem Jahr, als sie noch ganze Sätze formulieren konnte, sagte sie: „Wenn ich deine Hand halte, fühle ich mich sicher. „ Seitdem schlafen wir Hand in Hand ein.“

Schwieriges Verhältnis zum Vater

„Wie alles kam“ ist ein zutiefst berührendes Buch – auch weil die Schilderung des schwierigen Verhältnisses zum Vater zur Verständnissuche wird. Als das Manuskript fast abgeschlossen ist, tauchen 75 Jahre alte Briefe auf, die der Soldat seiner Frau aus dem Krieg schrieb. Darin „erkundigt er sich nach seinem Paul, hofft, dass es ihm gut geht, versichert, dass er seinen Sohn liebt und sich auf ein Wiedersehen mit ihm freut, was ihm hoffentlich noch vergönnt sein wird. Bei manchen dieser Briefe kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ihm mein Wohlergehen mehr am Herzen liegt als das seiner Ehefrau.“

Zur schönen Gerechtigkeit dieser wunderbar lebendig und dicht erzählten Erinnerungen gehört schließlich, dass Paul Maar in seinem Vater einen verletzlichen Menschen entdeckt: Nach sechs Jahren kam der mit einem Bild seines Sohnes aus dem Krieg zurück, das er nicht mehr mit dem älter gewordenen Kind in Einklang bringen konnte. Dass der Vater zum Schreckensmann geworden ist – das hatte auch mit seiner Enttäuschung zu tun. Paul Maars „Roman einer Kindheit“ ist nicht nur ein Entwicklungsroman, in dem man erfährt, wie ein manchmal verzweifelter Junge zum Künstler wird. Sondern auch das Porträt einer Generation von Kindern, deren Väter, selbst wenn sie aus dem Krieg heimkehrten, doch abwesend und abweisend blieben.

Paul Maar: „Wie alles kam. Roman meiner Kindheit“.; S. Fischer; Frankfurt am Main; 301 Seiten. 22 Euro.