Paul Celans Gedicht „Todesfuge“ ist sicher das wirkungsmächtigste Gedicht in deutscher Sprache nach 1945. Es ist, wie er selbst sagte, ein „Grabmal“. Vor 100 Jahren wurde der Sohn jüdischer Eltern im damals rumänischen Czernowitz geboren. Die Deutschen waren sein Schicksal. In Paris brachte er sich um, 50 Jahre alt.

„Ich will Ihnen sagen, wie schwer es ist, als Jude Gedichte in deutscher Sprache zu schreiben.“ Mit diesem Bekenntnis wandte sich am 3. November 1946 der noch gänzlich