«Das Gift der Lüge» nimmt die Leser mit auf eine spannende Reise in das Edingburgh des 19. Jahrhunderts. Und wartet bei aller Spannung noch mit vielen Detailkenntnissen der damaligen Medizin auf.

München (dpa) – 1849 genießt Edinburgh in medizinischen Kreisen einen hervorragenden Ruf. Will Raven ist Assistent des berühmten Dr. James Simpson, der als erster Chloroform zur Betäubung bei Operationen einsetzt. Als eine von Simpsons Patientinnen stirbt, ist Will sehr um die Reputation seines Mentors besorgt.

Zusammen mit Sarah Banks, die gleichfalls für den Doktor arbeitet, geht er der Sache nach. Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass es noch weitere Todesfälle mit gleicher Symptomatik gegeben hat. Das kann kein Zufall sein. Allerdings haben die Opfer keinerlei Verbindung zueinander, ein Motiv ist zunächst nicht zu erkennen. Ambrose Parry hat mit „Das Gift der Lüge“ einen packenden historischen Kriminalroman geschaffen. Neben gekonnter Figurenzeichnung und einer dramaturgisch fesselnden Erzählung erhält das Buch seine Besonderheit dadurch, dass die Medizingeschichte eine wichtige Rolle spielt. Sehr detailliert wird das medizinische Wissen und Können der Zeit dargelegt und in den Fortgang der Handlung eingebettet.

Ambrose Parry: Das Gift der Lüge, Pendo Verlag, München, 496 Seiten, 16,99 Euro, ISBN 978-3-86612-490-5