Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Oscars für Deutsche, ein später Überraschungssieger und eine irritierende Ohrfeige: Die 94. Academy Awards sind vergeben. Einen klaren Gewinner gibt es nicht, die Mitglieder des Oscar-Akademie schütteten vielmehr ein Füllhorn an Preisen aus.

Zwölf Nominierungen, aber nur ein Oscar: Jane Campions eindringlicher Spätwestern „The Power Of The Dog“, der sich um die Definition von Männlichkeit dreht, hat am Ende