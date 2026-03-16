US-Comedians gehören seit Jahren zu den stärksten Kritikern von Präsident Donald Trump. Da machen auch die diesjährigen Oscars keine Ausnahme.

Los Angeles (dpa) - TV-Ikone Conan O’Brien hat bei der Verleihung der Oscars gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Umgang mit einer zentralen Kulturinstitution des Landes ausgeteilt.

Während seiner Moderation der Preisverleihung sagte O'Brien: «Wir melden uns live aus dem Hat-einen-kleinen-Penis-Theater. Mal sehen, ob er da seinen Namen davor setzt.» O'Brien spielte damit offenbar auf die umstrittene Umbenennung des «Kennedy Center», eines der wichtigsten Kulturzentren der USA, in «Trump Kennedy Center» an. Die Verleihung findet im Dolby Theatre in Hollywood statt.

Umbenennung sorgte für Protest

Guido Wolter und Michael Ralla können den Oscar in der Sparte »Visual Effects« gewinnen. Foto: Barbara Munker/dpa

Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen «anti-amerikanische Propaganda» in der Kulturwelt angekündigt.

Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm selbst den Vorsitz und betraute seinen für polarisierende Äußerungen bekannten Vertrauten Richard Grenell damit, die später unter öffentlichem Protest in «Trump Kennedy Center» umbenannte Institution auf Linie zu bringen. Zur Begründung hieß es unter anderem, das landesweit bekannte Kulturhaus im Herzen der US-Hauptstadt sei zu «woke» gewesen.

Kritiker sehen Umbenennung als Teil von Trumps Kulturkampf

Das Haus wurde ursprünglich nach dem früheren Präsidenten John F.Kennedy(1917-1963) benannt und zeigt traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik. Als Trump im Dezember die Umbenennung verfügte und seinen Namen an der Fassade anbringen ließ, sagten mehrere Künstler ihre Auftritte aus Protest ab.

Guido Wolter und Michael Ralla können den Oscar in der Sparte »Visual Effects« gewinnen. Foto: Barbara Munker/dpa

Trumps Übernahme der auch mit Steuergeld geförderten Einrichtung wird von Kritikern als Teil eines großangelegten Kulturkampfes gesehen, bei dem Konservative das abzuschaffen versuchen, was sie als zu linksliberale - also «woke» - Ideologie betrachten.