Diesjähriger Oscarfavorit ist mit zehn Nominierungen „Mank“ über den Autor von „Citizen Kane“. Sechs Mal nominiert sind „The Father“, Minari“, „Judas and the Black Messiah“, „Nomadland“, „Sound of Metal“ und „The Trial of the Chicago 7“.

David Finchers Netflix-Produktion „Mank“ über Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz war bereits bei den Golden Globes sechsfach nominiert, ging dort aber leer aus. Dafür gewann „Nomadland“ von Chloé Zhao zwei Hauptpreise. Der Film über moderne Arbeitsnomaden in den USA dürfte daher auch gute Chancen haben, bei der 93. Oscarverleihung am 24. April als bester Film ausgezeichnet zu werden.

Auch zwei Filme mit finanzieller Beteiligung aus Deutschland haben Oscar-Chancen: In der Auslandsoscar-Kategorie tritt die auch als „beste Dokumentation“ nominierte Arbeit „Kollektiv – Korruption tötet“ an. Der Film über einen Brand in einem Bukarester Musikclub, bei dem 60 Menschen starben, wurde vom MDR mit produziert. Für Bosnien und Herzegowina ist das von acht Ländern finanzierte Drama „Quo Vadis, Aida?“ nominiert, Regisseurin Jasmila Zbanic lebt in Berlin. Der deutsche Auslandsoscar-Kandidat, „Und morgen die ganze Welt“ von Julia von Heinz, war in der Vorauswahl gescheitert. „Neues aus der Welt“ mit der Berlinerin Helena Zengel und Tom Hanks ist für die Kamera und den Soundtrack nominiert. Zengel selbst, die für einen Golden Globe nominiert war, ist ohne Oscarchancen.

Für die Haupt-Schauspielpreise im Rennen sind: Viola Davis und Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom“), Andra Day („The United States v. Billie Holiday“) , Vanessa Kirby („Pieces of a Woman“), Frances McDormand („Nomadland“), Carey Mulligan („Promising Young Woman“), Riz Ahmed („Sound of Metal“), Anthony Hopkins („The Father“), Gary Oldman („Mank“) und Steven Yeun („Minari“) .