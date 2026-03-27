Seit fast einem Vierteljahrhundert werden die Oscars im berühmten Dolby Theatre in Hollywood vergeben. Doch ab 2029 findet das größte Spektakel der Filmbranche in der Innenstadt von Los Angeles statt.

Los Angeles (dpa) - Bei der 101. Oscar-Verleihung in drei Jahren wird einiges anders sein - und danach wohl auch so bleiben. Das größte Spektakel der Filmbranche wechselt nicht nur vom Fernsehen zu YouTube, auch die Bühne für die vielen Stars und Auszeichnungen wird innerhalb von Los Angeles umziehen. Von Hollywood und dem legendären Dolby Theatre geht es in den etwa 14 Kilometer entfernten Entertainmentkomplex L.A. Live in der Innenstadt.

Im dortigen Peacock Theater werden schon seit Jahren fast immer die wichtigsten US-Fernsehpreise vergeben, die Primetime Emmy Awards. Das Peacock Theater hieß einst Nokia Theatre (2007 bis 2015), dann Microsoft Theater (2015 bis 2023) und trägt seit 2023 seinen jetzigen Namen - benannt nach einem Streamingdienst von NBC Universal aus dem Medienkonzern Comcast.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars verleiht, hat nach eigenen Angaben eine Zehn-Jahres-Vereinbarung mit der Anschutz Entertainment Group (AEG) getroffen, die das Peacock Theater und auch die gegenüberliegende Crypto.com-Arena betreibt, das frühere Staples Center. Dort findet seit dem Jahr 2000 meistens die Zeremonie der Grammy Awards statt, der wichtigsten amerikanischen Musikpreise.

Der kürzlich erweiterte Vorplatz von L.A. Live werde bei den Oscars «als Veranstaltungsort für den roten Teppich und weitere Events dienen», teilte die Academy mit. «Bis zur 100. Verleihung im Jahr 2028» werde man aber weiterhin im Dolby Theatre zu Gast und - in den USA - live auf ABC zu sehen sein.

Doppelt so viele Plätze in der neuen Halle wie in der bisherigen

Während das Dolby Theatre etwa 3.400 Sitzplätze hat, finden im Peacock Theater um die 7.000 Menschen im Zuschauerraum Platz.

Die Oscar-Verleihung wechselte seit der ersten Gala 1929 schon öfter den Ort. Die erste Verleihung fand im damals neuen Hollywood Roosevelt Hotel statt, später dann in anderen Hotels wie dem Biltmore Hotel. Erst in den 40er Jahren zogen die Oscars in Theatergebäude um. Bekannte Austragungsorte waren auch das Kino Grauman's Chinese Theatre (heute TCL Chinese Theatre) und später dann Hallen wie das Shrine Auditorium und das Dorothy Chandler Pavilion.

2002 zog die Gala schließlich ins Dolby Theatre, das bis 2012 Kodak Theatre hieß. Wegen der Corona-Pandemie fand die Verleihung im Jahr 2021 einmalig in der Union Station in Downtown L.A. statt.