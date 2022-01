Ein stimmiges Szenenbild - also Kulisse, Bauten, Ausstattung und räumliche Gestaltung eines Films - wird vom Publikum üblicherweise eher unbewusst wahrgenommen. Wenn ein „Production Design“ über historischen Bombast und futuristische Interieurs hinaus auffällt, war ein Könner wie der Filmarchitekt Rolf Zehetbauer am Werk. Mit 92 Jahren ist der Oscar-Preisträger gestorben.

Den Preis der US-Filmakademie gewann er für die plüschigen Halbwelt- und Tingeltangel-Dekors des Musicals „Cabaret“ (1972). Seitdem entwarf der Münchner, der ein Bau-Praktikum absolviert hatte und nach dem Krieg als Assistent zur Produktionsfirma Bavaria kam, die Bauten für internationale Großproduktionen: märchenhafte wie „Die unendliche Geschichte“ (1984), utopische wie „Enemy mine, geliebter Feind“ (1985), gruselige wie „Die Schlangengrube und das Pendel“ (1967), historisierende wie „Die Akte Odessa“ (1974), „Lili Marleen“ (1980) und „Luther“ (2003).

Wo ihm genug Geld zur Verfügung stand, ging der 1967 zum Chefarchitekten der Bavaria ernannte Zehetbauer in die Vollen. Für die Gaunerkomödie „Der Diamantenprinz“ (1966) errichtete er eine 70 Meter lange Pariser Dachlandschaft. Den klaustrophobischen Mikrokosmos der Unter-Wasser-Stahlröhre in „Das Boot“ (1980) baute er im Studio originalgetreu nach. Vor den Dreharbeiten für „Schlafes Bruder“ (1995) errichtete er in Vorarlberg ein ganzes Bergdorf.

Aber er konnte auch kleiner: Seine naiv-verspielte, aus Alltagsobjekten gefertigte Ausstattung des Sternkreuzers „Orion“ im TV-Klassiker „Raumpatrouille“ (1967) ist Kult.