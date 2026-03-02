Erstmals seit fast drei Jahrzehnten hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences eine neue Oscar-Kategorie ins Leben gerufen. Sie heißt „Achievement in Casting“.

Wer in einem Film spielt, entscheidet seit Langem nicht nur in den USA ein sogenannter Casting-Director – im Deutschen gab es früher dafür den heute veralteten Begriff „Besetzungschef“. Für die neue Kategorie nominiert sind 2026 „Hamnet“, „Marty Supreme“, „One Battle After Another“, „The Secret Agent“ und „Sinners“ (deutscher Verleihtitel „Blood & Sinners“). Die Oscars werden in der Nacht von 15. auf 16. März vergeben.

Auf Risiko gehen

Das Casting, also die Auswahl der Besetzung für eine Filmproduktion, beginnt in der Regel damit, dass der Casting-Direktor gemeinsam mit dem Regisseur und den Produzenten entscheidet, welche Art von Schauspielern für die einzelnen Rollen gesucht sind. Sie sichten Bewerbungen und führen Vorsprechen durch. Oft gibt es ein zweites Vorsprechen, das sogenannte Callback, bei dem Bewerber mit anderen ausgewählte Szenen spielen. Rollen in großen Produktionen werden bekannten Schauspielern aber oft auch direkt angeboten. In der Regel basiert die endgültige Auswahl der Schauspieler auf der Grundlage von Talent, Eignung für die Rolle, Chemie, Zeitplan und Budget.

Dass die Oscar-Akademie das Casting als eigene Kategorie eingeführt hat, will zeigen: Casting ist kein administrativer Prozess, sondern eine kreative Kunstform. Das Casting entscheidet über die Authentizität, Diversität und emotionale Glaubwürdigkeit eines Films. Jeder Callback ist ein Risiko, jede Casting-Entscheidung ein stiller Akt von Autorschaft. Ein guter Casting-Director braucht Mut, wenn er für einen unbekannten Schauspieler seine hart erarbeitete Reputation riskiert. Und doch ist Hollywood voll von Karrieren von Schauspielern, denen risikobereite Casting-Direktoren instinktiv vertrauten und die sie bei den Produzenten – und damit den Geldgebern – mit viel Überzeugungsarbeit durchboxten.

Die Besetzung des Films »Midnight Cowboy« 1969 mit Dustin Hoffman (rechts mit Jon Voight) musste die Castingdirektorin Marion Dougherty erst mühevoll durchsetzen. Foto: IMAGO/Everett Collection

Ein berühmtes Beispiel ist „Midnight Cowboy“ von 1969 (deutscher Titel „Asphalt-Cowboy“) mit einem noch gänzlich unbekannten Dustin Hoffman – der Film, „Die Reifeprüfung“, der Hoffmans Durchbruch bedeutete, war zum Zeitpunkt der „Midnight Cowboy“-Besetzung noch nicht in den Kinos. Trotzdem kämpfte Casting-Direktorin Marion Dougherty für Hoffman und gewann.

Manchmal macht auch perfektes Casting einen Film zum Kassenschlager. Für „The Breakfast Club“ von 1985 (deutscher Verleihtitel: „Der Frühstücksclub“), einen stilprägenden Teenagerfilm der 80er Jahre, war Casting-Direktorin Jackie Burch auf der Suche nach jungen Schauspielern, die stereotypische Highschool-Kids verkörpern konnten: den Sportler, den Nerd oder das bei allen beliebte Mädchen.

Perfekt zusammengestellt: das Ensemble des Jugendfilms »The Breakfast Club« über Schulnachsitzer. Judd Nelson, Emilio Estevez, Ally Sheedy, Molly Ringwald, und Anthony Michael Hall (von links) wurden daraufhin zu Stars. Foto: IMAGO/Capital Pictures

Burch fand: Molly Ringwald, Judd Nelson, Emilio Estevez, Ally Sheedy und Anthony Michael Hall, die alle zu prägenden Schauspielern ihrer Generation wurden.

Eine der bekanntesten Casting-Direktorinnen des heutigen Hollywoods ist Francine Maisler, die im Januar für das beste Casting und Ensemble für den Film „Sinners“ den Kritikerpreis Critics Choice Awards 2026 gewann. Maisler hat in ihrer mehr als 30 Jahre andauernden Karriere reihenweise tolle Schauspieler aus dem Hut gezaubert, die vorher kaum jemand kannte. Für den Film „12 Years a Slave“ von Steve McQueen aus dem Jahr 2013 entdeckte Maisler die gänzlich unbekannte Schauspielerin Lupita Nyong’o.

Gehört zu den bekanntesten Casterinnen in Hollywood: Francine Maisler. Foto: IMAGO/NurPhoto

Regisseur McQueen hatte vorher erfolglos viele Monate mit der Suche nach der Schauspielerin für die wichtige Nebenrolle der Patsey verbracht. Patsey ist eine afroamerikanische Sklavin, die im Film grausame physische und sexuelle Gewalt erleiden muss.

Maisler überzeugte Lupita Nyong’o, ein Bewerbungsvideo zu drehen mit einer emotionalen Schlüsselszene des Films. In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ erzählt Maisler, wie sie mit Nyong’o wieder und wieder die Szene durchging, bis die Schauspielerin weinend zusammenbrach. McQueen sah das Video und ließ Lupita Nyong’o umgehend an das Film-Set einfliegen. Der Film erhielt 2014 drei Oscars. Der Preis für die beste Nebendarstellerin ging an Lupita Nyong’o. Die Begründung für hartes Vorgehen gab Maisler in einem „Los Angeles Times“-Interview: Steve McQueen musste Gewissheit haben, dass Lupita Nyong’o die emotionale Tiefe hat, die die Rolle verlangt. Maisler offenbarte auch, dass solche Erfolge Glanzpunkte ihres Berufslebens sind. „Einen Newcomer vorzustellen, der Eindruck hinterlässt, gehört zu den größten Freuden meines Jobs. Wenn ich das Leben von jemandem verändern kann, der sonst vielleicht nie eine Chance bekommen hätte, ist das der spannendste Teil meiner Arbeit.“

Harte Rolle: Lupita Nyong’o in »12 Years A Slave«. Foto: imago images/Everett Collection

Zu lange lief die wichtige Arbeit der Casting-Direktoren unter dem Radar. Und Insider glauben, dass es gerade die Erfolgsgeschichte von Lupita Nyong’o und Maisler war, die der schon seit Jahrzehnten in Hollywood schwelenden Casting-Diskussion neues Momentum gab. Ein Momentum, das zur Akademienentscheidung für die jetzt etablierte Casting-Kategorie führte.

Verdiente Wertschätzung

Gegner der Idee befürchteten, dass Casting-Direktoren Schauspieler künftig nicht nach Talent auswählen, sondern nach Bekanntheitsgrad und Beliebtheit, um so die Oscar-Gewinnchancen für sich selbst zu maximieren. Maisler glaubt jedoch nicht, dass eine solch vordergründige Motivation einen Einfluss hat. Am Ende hat die Akademie die richtige Entscheidung getroffen, weil damit der Arbeit aller Casting-Direktoren eine lang ersehnte und verdiente Wertschätzung zuteil wird.