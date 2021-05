Wo nichts als Schweigen war angesichts des Grauens des Zweiten Weltkriegs erhob er seine Stimme für eine ganze Generation. Heute vor 100 Jahren wurde mit Wolfgang Borchert in Hamburg der bestimmt wichtigste Schriftsteller der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren. Das schmale Werk des viel zu früh Gestorbenen ist viel mehr als nur Trümmerliteratur.

„Was aber bleibet, stiften die Dichter“, hat der sprachgewaltige Friedrich Hölderlin einst in seiner Hymne „Andenken“ gesungen. Wirklich? Was nämlich bleibt denn von der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs? Schuld, Wiedergutmachung, Aufbruch und Neuanfang. Die Gewissheit, sich der historischen Wahrheit stellen zu müssen, sie nicht verdrängen zu dürfen. Was bleibt, ist die Erinnerung an die moralische Bankrotterklärung des selbst ernannten Volkes der Dichter und Denker. Also doch: Was bleibt, ist die Stimme Wolfgang Borcherts.

Eine Stimme in der Stille. Einer eisigen Stille. Zu groß war das Entsetzen, nachdem das Grauen offenbar geworden war. Der millionenfache Mord, der millionenfache Missbrauch; Terror, Unterdrückung, Angst und Gewalt. „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“, lautet das Diktum des Philosophen Theodor W. Adorno. Die tausend Jahre zwischen 1933 und 1945 hätten also ausgereicht, um die deutsche Literatur, die deutsche Kultur auszulöschen?

Wolfgang Borchert aber wollte und konnte nicht schweigen. Der heute vor 100 Jahren in Hamburg als Sohn eines Lehrers und einer Mundartdichterin Geborene gehört zu einer Generation, welcher der Krieg und damit eben die NS-Diktatur alles genommen hatte. Ihre Jugend, ihre Freiheit, ihre Liebe, ihre Eltern. Und schließlich auch das Leben. In seinem Nachwort zur schmalen Borchert-Gesamtausgabe zitiert Bernhard Meyer-Marwitz, ein Freund des Schriftstellers, Reaktionen auf das Hörspiel „Draußen vor der Tür“ , mit dem Borchert über Nacht nicht nur berühmt, sondern mehr noch der Hoffnungsträger einer ganzen Generation geworden war. In einem Brief an Borcherts Mutter heißt es: „Wir sind die Jugend ohne Jugend. Wir fluchen, wir schreien, wir verbluten uns nach innen. Aber wir weinen nicht. Niemand hat uns je weinen sehen. Niemand. Aber wir sind eine arme Generation. Wir kennen nicht einmal mehr Tränen ...“

„Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will“, hatte Borchert seinem Werk als Untertitel mitgegeben. Er hatte es innerhalb einer Woche im Krankenbett geschrieben, den Freunden vorgelesen. Ein Rundfunk-Redakteur erkannte die Sprengkraft des Textes, erstellte eine Hörspielfassung. Die Uraufführung an den Hamburger Kammerspielen am 21. November 1947 erlebte Borchert nicht mehr. Er war am Tag zuvor in Basel gestorben.

Viel zu früh gestorben. Jünger war nur noch Georg Büchner, der nur 23 Jahre hatte, um Werke wie „Woyzeck“ oder „Dantons Tod“ zu schreiben. Und sich politisch zu engagieren. Büchners „Hessischer Landbote“ ist ein Revolutionsaufruf gewesen. Ein Appell zum Freiheitskampf. Vergleichbares findet sich bei Wolfgang Borchert. „Dann gibt es nur eins!“ ist der letzte Text, den Borchert hinterlassen hat. Ein glühender Aufruf zum Widerstand gegen jede Kriegstreiberei: „Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen – sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!“

Zugleich aber ist der Text eine apokalyptische Vision von einer Welt, die einen allerletzten Krieg geführt hat, mit dem sie sich selbst vernichtete. Die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki haben an diesen Höllenbildern des Dichters mitgemalt: „Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, Mütter, dann wird der letzte Mensch, mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge, antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren, (...) – und seine furchtbare Klage: WARUM? wird ungehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos (...) – all dieses wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute Nacht schon, vielleicht heute Nacht, wenn – wenn – wenn ihr nicht NEIN sagt.“

Unter welchen Schmerzen der Text entstanden ist, mag man sich nicht vorstellen. Borchert war im Herbst 1947 auf dem Weg in die Schweiz, welche die letzte Hoffnung für den schwerkranken Mann war, der unter Fieber litt, dessen Leber zerstört war. Er war als Wrack aus dem Krieg heimgekehrt, weil man ihn nie gesunden ließ, ihn immer wieder zurück an die Front jagte, weil er das System kritisierte, vor Kameraden Goebbels parodierte. Am 10. Mai 1945 konnte er der französischen Kriegsgefangenschaft durch Flucht entgehen. Zu Fuß machte er sich auf den Weg in die 600 Kilometer entfernte Heimatstadt Hamburg. Danach entsteht das Werk. Alles unter Schmerzen. Das, was von Borchert bleiben wird. Was er gestiftet hat. Nämlich auch Kurzgeschichten wie „Die Hundeblume“ oder „Der viele viele Schnee“, die von Faulkner, von Hemingway inspiriert scheinen und die Vorbild wurden für die anderen, die auch nicht mehr schwiegen wollten und sich in der berühmten Gruppe 47 zusammenfanden.

Borcherts Werk ist die Stimme der Stunde Null. Es steht am Beginn des moralischen Neuanfangs. Die Wahrheit ersetzt die Ideologie. Sie tut weh, aber sie tut noch mehr not. Vieles, was Borchert beschreibt, das hat er selbst erlebt. Erduldet. Krieg, Gefangenschaft, Heimkehr. Doch sein Werk weist über das Individuelle hinaus, wird zum Gesang der Generation, die der Hölle entgangen ist und in den Trümmern wieder zu sich selbst finden musste, was vielen nicht gelingen wollte.

Borchert ist der Orpheus in Ruinen, jener Jugend ohne Jugend. Einer Jugend ohne Gott: „Wir stehen alle draussen. Auch Gott steht draussen, und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod, der Tod hat zuletzt doch eine Tür uns. Und dahin bin ich unterwegs.“ So weit hat Beckmann, der nicht Borchert ausschließlich, aber doch auch Borchert ist, die Verzweiflung getrieben in „Draußen vor der Tür“. Wo alle Türen geschlossen bleiben, hält nur der Tod noch eine offen.

Borcherts Dichten ist Expressionismus 2.0. Die Ursprungs-Expressionisten hatten ihr Augusterlebnis 1914. Borchert musste durch die weiße Hölle des Russlandfeldzugs. Ewige Nacht. Es ist der Schrei des Dichters, der die tödliche Stille durchbricht. Der aus dem Dunkel lockt. Der aufrüttelt, verstört, entsetzt. Es ist der Schrei nach Leben – der auf millionenfachen Tod folgt. Voller wilder Verzweiflung, ohne Zuversicht. Ein Aufschrei, als Frage formuliert, aber als Vorwurf gemeint. An Gott gerichtet. An die Generation der Eltern, die all dies zugelassen haben. An all die, die jetzt drinnen, hinter der Tür, im Warmen, Gemütlichen sitzen, sich eingerichtet haben zwischen Verdrängen und Vergessen. An sie richtet Beckmann die letzten Sätze von „Draußen vor der Tür“: „Warum schweigt ihr denn? Warum? ... Gibt denn keiner, keiner Antwort?“

Lesezeichen

Der Rowohlt-Verlag hat im Borchert-Jahr 2021 seine Gesamtausgabe nochmals neu herausgegeben. Verantwortlich für die Sonderausgabe ist Herausgeber Michael Töteberg.