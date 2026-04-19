Teilweise war es spektakulär, wie die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit ihrem Chefdirigenten Michael Francis Orffs „Carmina Burana“ aufführte.

Die szenische Kantate „Carmina Burana“ von Carl Orff zieht immer. Die Fruchthalle jedenfalls war nicht nur restlos ausverkauft, sondern auch mit Zusatzstühlen ausgestattet, um dem Ansturm der Musikfreunde gerecht zu werden. Am Ende feierte das Publikum mit Ovationen einen Klassiker, dessen Faszination ungebrochen scheint: ein Werk, das mit seiner Mischung aus emphatischer Ausdruckskraft und eruptiver Dynamik seine unzweifelhafte Wirkung entfaltet.

Unter der Leitung von Patrick Francis mobilisierte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gewaltige klangliche Reserven. Chor, Orchester und Vokalsolisten wurden mit Präzision und Expressivität geführt, wenn auch mit kleinen Imbalancen im Klangkörper.

Leonor Amarals leuchtender Auftritt

Der Mainzer Bachchor indes bewährte sich einmal mehr mit exemplarischer Homogenität, klanglicher Präzision und stimmlicher Flexibilität. Christoph Sieberts sorgfältige Einstudierung ließ sich besonders in der stimmungsvollen Ausdeutung lyrischer Kantilenen und der bravourösen Umsetzung rhythmisch zugespitzter Passagen hören. Bei den Solisten überzeugte vor allem die Sopranistin Leonor Amaral mit schlanker Leuchtkraft. Bass-Bariton Martin Berner gefiel ebenfalls fast durchgängig, während Tenor Vaclav Vallon im klagenden Schwanenpart untergründig mit der Eigenheit des Falsettregister haderte.

Die Interpretation von Orffs überzeitlicher Vertonung mittelalterlicher Texte zielte spürbar auf eine zeitlose Verbindung aus rhythmischer Energie und poetischer Ausdeutung – eine Erwartungshaltung des Publikums, die weitgehend erfüllt wurde. Ein diskussionswürdiger Kontrast stand am Beginn des Abends: Mit „Ode“, einer Hommage der Komponistin Clarice Assad an die brasilianische Sängerin Carmen Miranda, wagte die Staatsphilharmonie einen Ausflug ins karibisch gefärbte Idiom. Trotz der rhythmischen Impulse und brillanten Passagen blieb der Zugang zu Assads schwebend-leichter Musiksprache verhalten, weil mitunter die Leichtigkeit fehlte.

Besser gelangen die „Polowetzer Tänze“ von Borodin: Die packende Dramatik und Farbigkeit dieses Gipfelwerks der romantischen Orchesterkunst überzeugte, auch wenn die filigranen Wechselspiele von Bläsern und Streicherfiguren nicht immer synchron wirkten. Ein Abend, getragen von der ewigen Faszination Orff.