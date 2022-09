Bereits zum zweiten Mal startet der Verein „Von-Busch-Hof Konzertant“ mit einem kleinen Festival in die neue Saison. Artist in residence für die vier Konzerte vom 9. bis 11. September ist der aus Pirmasens stammende Cellist Julian Steckel.

Die Pfalz ist nicht nur eine von der Natur gesegnete Landschaft, sie ist es auch in kultureller Hinsicht. Und dies gerade auch abseits der großen Zentren und Kulturinstitutionen. Es gibt zahlreiche zum Teil hochkarätige kleine Festivals und Konzertreihen.

So zum Beispiel auch im wunderschönen Freinsheim, wo der Verein „Von-Busch-Hof Konzertant“ seit Jahren ein hochkarätiges Kammermusikprogramm anbietet. Zum zweiten Mal beginnt die Saison mit einem kleinen Festival, zu dem nach dem Neustadter Pianisten Joseph Moog erneut ein international erfolgreicher Musiker aus der Pfalz als Artist in residence eingeladen wurde: der aus Pirmasens stammende Cellist Julian Steckel.

Steckel ist gerade für seine jüngste CD mit einem Opus Klassik ausgezeichnet worden, und er wird das kleine Festival am 9. September zusammen mit seinem Klavierpartner Paul Rivinius mit einem Mozart- und Beethoven-Programm eröffnen. Am Samstag wird der Cellist dann zusammen mit einem weiteren Opus-Preisträger konzertieren: dem Armida-Quartett, das für seine Gesamtaufnahme aller Mozart-Quartette ausgezeichnet wurde. Werke von Mozart und Schubert stehen auch auf dem Programm des Konzerts in Freinsheim. Den Abschluss bilden dann – nach einem Kinder- und Familienkonzert unter dem Motto „Don Quichotte“ am Sonntagmorgen – „Julian Steckel & Friends“ am Nachmittag des 11. September mit Werken von Mozart, Beethoven und Brahms.

Karten

Bestellungen über die Website vbh-konzertant.de