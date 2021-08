Napoleons Feldzug an den Nil ist ein einziges Desaster. Begleitet wird der General aus Korsika allerdings von mehr als 150 Forschern und Künstlern. Das führt zu einem nie dagewesenen Ägypten-Boom. Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1821, ist Napoleon Bonaparte auf St. Helena gestorben.

Was für eine Erscheinung. Wie vom Blitz getroffen kam die Armee abrupt zum Stillstand und begann zu applaudieren. Immer heftiger. Selbst der letzte Soldat hatte kapiert, dass sich mit den Tempeln von Karnak und Luxor Überragendes vor den Augen auftat. Und die Forscher im Tross begannen, wie wild zu zeichnen. Der Museumsmann Dominique-Vivant Denon schildert diese euphorischen Szenen im Rückblick auf ein mindestens so großes Desaster, das am 19. Mai 1798 im Hafen von Toulon seinen Anfang genommen hatte: Napoleons Ägyptenfeldzug.

Auf Alexanders Spuren

Der vom Ehrgeiz zerfressene junge General aus Korsika sollte das sagenumwobene, scheinbar reiche Land am Nil erobern, um den Briten den Weg nach Indien abzuschneiden. Damit hätte Frankreich seinem Erzfeind einen empfindlichen Schlag versetzt – und der erst 29-jährige Senkrechtstarter erneut einen militärischen Coup gelandet. Zumal auf den Spuren Alexanders des Großen, der ihm mächtig imponierte.

Zunächst läuft auch alles nach Plan: Die Mamelucken, die unter der Oberherrschaft der Osmanen in Ägypten den nicht gerade feinen Ton angeben, werden am 21. Juli 1798 trotz beträchtlicher Überzahl in der „Schlacht an den Pyramiden“ geschlagen, die Franzosen nehmen Kairo ein.

Truppen im Stich gelassen

Doch Napoleon hat die Rechnung ohne die Engländer gemacht: Schon am 1. August vernichten sie unter Admiral Nelson die französische Flotte vor der Hafenstadt Abukir. Nun ist die Verbindung nach Frankreich gekappt und Bonaparte in strategischer Hinsicht bewegungsunfähig. Nach einem erfolglosen Vorstoß nach Syrien realisiert er, dass in Nordafrika kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Also macht sich der erbarmungslose Karrierist im August 1799 klammheimlich aus dem Staub und schwingt sich – zurück auf heimischem Boden – zum Alleinherrscher Frankreichs auf.

Seine schwer angeschlagenen Truppen hat er sich selbst überlassen. Von den 30.000 Mann sind mindestens zwei Drittel umgekommen, sowieso ist das menschliche Leid dieser französischen „Befreiungsmission“ kaum zu beschreiben. Auf beiden Seiten. Nach diversen Aufständen wird auch die Zivilbevölkerung nicht mehr verschont.

Der Stein von Rosetta

Aber ausgerechnet dieser sinnlose Kamikaze-Kreuzzug sollte die Wissenschaft nachhaltig beflügeln und der Welt eine langlebige neue Mode bescheren. Noch in den opulenten Kleopatra-Schinken der Marke Hollywood wirken Bilder nach, die den Franzosen seinerzeit am Nil begegnet sind. Denn das Heer wurde von mehr als 160 Naturforschern, Astronomen, Ingenieuren, Architekten, Typographen, Orientalisten und Künstlern begleitet. Darunter namhafte Gelehrte wie der Mathematiker und Physiker Gaspard Monge, der Geologe Déodat de Dolomieu – nach ihm sind die Dolomiten benannt – und der eingangs erwähnte Kunstexperte Denon.

Erstmals ist das Land vollständig kartografiert worden, man hat Flora und Fauna en detail dokumentiert, genauso Kleidung und Gebräuche der Ägypter. Auch der berühmte Stein von Rosetta wurde bei diesen Erkundungen gefunden; das darf als wissenschaftlicher Höhepunkt gelten, denn die dreisprachige Inschrift hilft später bei der Entschlüsselung der Hieroglyphen. Die Ergebnisse dieser groß angelegten Eroberungsexpedition an den Nil landen im Monumentalwerk der „Description de l’Égypte“. Da ist Napoleon wieder ganz Kind der Aufklärung und zugleich gewiefter PR-Mann.

Wie aus der Grabkammer

400 Kupferstecher sind fast 20 Jahre lang beschäftigt, um allein die über 3000 Abbildungen zu liefern. Die Erstausgabe der zunächst 23 Bände erscheint zwischen 1809 und 1828 und tut ihre Wirkung: Die Flut an Informationen und Bildern der Schätze Ägyptens, der Pyramiden und der Sphinxe wird in Europa begierig aufgesogen und löst eine regelrechte Ägyptomanie aus, die etwa im Empirestil ihren Ausdruck findet.

Kerzenhalter und Geschirr muten nun an wie aus der Grabkammer eines Pharaos, Möbel bekommen Löwenfüße und werden mit Palmetten und orientalischen Ornamenten versehen. Pyramiden zieren Teetassen und Hieroglyphen Tellerfahnen. Plötzlich sind Mumien angesagt. Und es gehört bald zum guten Ton, Grabungen finanziell zu unterstützen oder selbst mit an den Nil zu reisen.

Zeichen der Macht

Wobei Ägyptenmoden im Lauf der Jahrhunderte immer mal wieder auftauch(t)en. Erst in der römischen Kaiserzeit und zuletzt parallel zur Griechenbegeisterung im Klassizismus, dazwischen in der Spätrenaissance und im Barock. Man denke an Gian Lorenzo Berninis 1667 an der Piazza della Minerva in Rom aufgestellten Elefanten, der einen Obelisken aus dem westlichen Nildelta trägt, oder an die barocke Sphinx im Garten des Wiener Belvedere.

Überhaupt die oder eigentlich der Sphinx: Galt dieses Mischwesen mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Pharaos ursprünglich als Zeichen der göttlichen Macht der irdischen Könige, so ist es längst zum Symbol für Ägypten an sich geworden. Das gewaltigste, über 4000 Jahre alte Exemplar wacht am Weg zur Chephrenpyramide in Gizeh.

Vielgestaltiger Mythos

In den 1860er Jahren macht der prominenteste Pariser Orient- und Historienmaler Jean-Léon Gérôme just diesen Sphinx zum Sinnbild für Napoleons ägyptischen Traum – oder besser seines Traumas? „Ödipus“ lautet denn auch der Titel des Gemäldes, auf dem ein mickriger General Bonaparte vom Pferd aus auf das gigantische Denkmal blickt.

Tatsächlich sollte ihn Ägypten zeit seines Lebens nie mehr loslassen, das beweist die Ausschmückung seiner Villa auf Elba. Und so steht der schillernde Sphinx mit seinem vielgestaltigen Mythos schließlich auch für eine Projektionsfläche europäischer Fantasien, Sehnsuchts- und zugleich Angstvorstellungen, die das Fremde und Ungreifbare immer im Schlepptau führen.

Von Verdi bis Hollywood

Während sich Gérôme seit 1856 wiederholt in Ägypten aufhielt, das Licht und die Atmosphäre studierte, bezog der im viktorianischen London malende Niederländer Lawrence Alma-Tadema seine Antikeneindrücke aus dem Museum. Es sind vor allem die Bildwelten Alma-Tademas, die im 20. Jahrhundert auf Hollywoods Kostümfilm-Ausstatter äußerst anregend gewirkt haben.

Und wer Edward Poynters „Israel in Ägypten“ vor sich hat, vernimmt mindestens den Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis Nil-Oper „Aida“. Die versklavte Prinzessin ist zwar ein Kunstprodukt, gehört aber ebenso in die lange Reihe der Ägyptenmoden. Übrigens genau 100 Jahre nach der Uraufführung von Mozarts „Zauberflöte“, für die auch der Titel „Die Egyptischen Geheimnisse“ zur Disposition stand. Der Architekt Karl Friedrich Schinkel entwarf dazu 1816 Bühnenbilder mit ägyptisierenden Bauelementen, die bis heute selbst Musikbanausen im Gedächtnis sitzen.

Das Kleopatra-Bild

Es ist Kleopatra mit ihrem verhängnisvollen Schicksal, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für Drama und Laszivität in der ägyptophilen Kunst sorgt. Besonders wenn sie im Schlafgemach die Giftnatter an die entblößte Brust setzt. Schöner stirbt keine historische Figur und im Kolorismus der Münchner Schule auch noch optisch spektakulär. Hans Makart hat sich in den Wintermonaten 1875/76 mit Künstlerkollegen wie dem Porträtmaler Franz von Lenbach zu den Pyramiden aufgemacht. Sein um diese Zeit entstandener „Tod der Kleopatra“ demonstriert farbtrunken und mit allen theatralischen Schikanen, dass die napoleonisch angestachelte Ägyptomanie längst in eine exotische Traumwelt von Rausch, Sehnsucht und Erotik überführt ist.