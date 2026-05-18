Georges Bizets „Le docteur Miracle“ im Opal des Mannheimer Nationaltheaters mit Mitgliedern des Internationalen Opernstudios

Georges Bizet muss ein musikalischer Senkrechtstarter gewesen sein: 1857, als gerade mal 18-Jähriger, war er befreundet mit Jacques Offenbach, der die damalige Pariser Operettenszene ziemlich unangefochten beherrschte, und gewann den ersten Preis beim Wettbewerb des Théâtre des Bouffes-Parisiens, den Offenbach im Jahr zuvor ausgelobt hatte – was Bizet wiederum die wohlwollende Förderung Rossinis einbrachte, der Bizets Wettbewerbs-Beitrag gesehen hatte.„Le Docteur Miracle“ hieß dieser Beitrag, der jetzt in der Ausweich-Spielstätte Opal seine Mannheimer Erstaufführung erlebte. Die gut einstündige Oper hat eine Liebes- und eine Verwechslungsgeschichte zum Gegenstand, wie sie in Buffo-Opern nicht nur dieser Zeit haufenweise vorkommen.

Szene aus Bizets Oper im Opal: von links Rommie Rochell, Zacharías Galaviz-Guerra, Dominic Lee und Yejy Nam. Foto: Natalie Grebe/oho

Es geht um den Podestat, einen starrköpfigen Vater, der um alles in der Welt seine hübsche Tochter Laurette vor den Anfechtungen dieser Welt, vor allem vor den bösen Männern, bewahren will. Das kann natürlich nicht gut gehen, und so bekommt es der Podestat mit dem Quacksalber Doktor Mirakel, mit dem trotteligen Diener Pasquin und mit dem Offizier Silvio zu tun, die allesamt vom strahlende und jederzeit höhensicheren Tenor Dominic Lee verkörpert werden. Er ist genau wie die drei anderen Sänger dieser Produktion Mitglied des Internationalen Opernstudios, das vor allem die Funktion hat, junge und viel versprechende SängerInnen auf die Berufspraxis vorzubereiten: Der spielfreudige chilenisch-amerikaische Bariton Zacharias Galaviz-Guerra ist der Podestat, die souveräne Sopranistin Rommie Rochell ist seine Gemahlin und ihren leuchtend-warmen Sopran leiht die Südkoreanerin Yejy Nam der von der Männerwelt heiß begehrten Tochter Laurette.

Quirlige und aktionsreiche Realisierung

Claudia Plaßwich, die szenische Leiterin des Internationalen Opernstudios, verdoppelte im zweckdienlichen Bühnenbild von Davide Raiola die Zahl der Akteure von vier auf acht, indem sie dem Bühnengeschehen vier bewundernswert gelenkige, im Programmheft zu Recht als Akrobatinnen bezeichnete Tänzerinnen des Performance Studios am Nationaltheater hinzu fügte (Antonia Arnold, Clara Baumann, Leandra Herr, Carla Torrisi).

Die Regisseurin nutzte im übrigen die reichlich vorhandenen Vorlagen, die das Libretto von Léon Battu und Ludovic Halévy bietet, für eine quirlige und aktionsreiche Bühnen-Realisierung. Handlungs-Höhepunkt ist die Zubereitung eines Omeletts, dessen Rezept von 1867 dankenswerter Weise im Programmheft wiedergegeben ist („man sollte niemals die Anzahl von 12 Eiern überschreiten, wenn das Omelett schön und gut werden soll“).

Der Geist von Rossini

Die musikalische Leitung des Abends lag in den Händen des in Russland geborenen Anton Legkii, der seit der Spielzeit 2024/25 zweiter Kapellmeister am Mannheimer Theater ist. Er legte hörbar großen Wert auf eine möglichst luftige und durchhörbare Wiedergabe der Partitur, die zudem von großer Präzision und überhaupt einem makellosen spieltechnischen Niveau begünstigt wurde.

Schlagendes Beispiel hierfür sind die ganz offenbar von Rossinischem Geist beeinflussten Schnellsprech-Passagen der vier SängerInnen, die nun wirklich nur gelingen können, wenn alle Beteiligten auf der Bühne und im Orchester an einem Strang ziehen. Bleibt die Frage, warum ein so wirkungsvolles und dankbar aufzuführendes Werk so selten gespielt wird. Vielleicht trägt ja die Mannheimer Produktion dazu bei, genau dies zu ändern.

Info

Vorstellungen am 22., 24. und 30. Mai. www.nationaltheater-mannheim.de