Mit sechs Oscars, darunter der für den besten Film, ist „One Battle After Another“ der große Gewinner bei der 98. Oscar-Verleihung. Wer sonst noch gewonnen hat.

Mit sechs Oscars, darunter der für den besten Film, ist „One Battle After Another“ der große Gewinner bei der 98. Oscar-Verleihung. In Deutschland war die Verwunderung schon recht groß, dass „Blood & Sinners“, der Vampir-Horror-Film, der im Chicago der 30er Jahre spielt und von Rassismus handelt, 16 Nominierungen bekam, so viele wie nie ein Film zuvor, denn hierzulande war der Film nicht der große Hit mit knapp 300.000 Besuchern. Da lag „One Battle After Another“, der satirische politische Actionthriller gegen Unterdrückung und mit Rebellen, der 13 Nominierungen bekam, mit knapp 800.000 Zuschauern weiter vorne.

Der witzige Film brachte Paul Thomas Anderson gleich drei Oscars ein: als Regisseur, Drehbuchautor und Mitproduzent. Sean Penn, der einen faschistoiden Colonel spielt, wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, kam aber nicht zur Oscar-Verleihung. Er ist bekannt für politischen Reden, die gab es nun nicht – auch der US-Amerikaner Anderson hielt sich zurück. Dafür sprach der spanische Schauspieler Javier Bardem, der Präsentator für den besten internationalen Film, es aus: „Nein zum Krieg, befreit Palästina“ – ohne dass Moderator Conan O’Brian oder die Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor eingriff.

Paul Thomas Anderson bekam einen Oscar für das adaptierterte Drehbuch, einen für die Regie und als Co-Produzent des besten Films »One Battle After Another«. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Natürlich ist auch „Blood & Sinners“ ein Film, den man auf das aktuelle Amerika projizieren kann, das mag die hohe Nominierungszahl erklären, aber weder der schwarze Michael B. Jordan, (37) der für seine Doppelrolle als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, noch sein Komponist Ludwig Görannson (dritter Oscar) und der fürs Originaldrehbuch ausgezeichnete Ryan Coogler (auch Regisseur) sagte etwas gegen Trump. Immerhin machte Autumn Durald Arkapaw, die für die beste Kamera in „Sinners“ ausgezeichnet wurde – als erste Frau in 98 Jahren – ein Statement in Richtung Feminismus und bat, alle Frauen im Saal aufzustehen.

Keine Überraschungen bei den Oscars

Die Oscars für „Battle“ sind verdient, auch die für Schnitt und die neue Kategorie Casting. Der Film ist schnell, witzig und unvorhersehbar. Doch die 11.000 Academy-Mitglieder sorgten nicht wirklich für Überraschungen. Als Hauptdarstellerin war die Irin Jessie Buckely in „Hamlet“ die Favoritin, die gewann. Nebendarstellerin Amy Madigan (75), die böse Frau, die die Kinder in „Weapons“ entführt, war der Sieg auch nicht zu nehmen. Nur der lange als Hauptdarsteller favorisierte Timothée Chalamet, der atemberaubende Tischtennisspieler aus „Marty Supreme“, ging auch bei der vierten Nominierung seiner Karriere leer aus. Vielleicht weil er mit 30 noch jung ist, dass er im Vorfeld sagte, nichts von Oper und Ballett zu halten, spielte keine Rolle, da war die Stimmabgabe schon so gut wie vorbei. Nur Moderator O’Brian witzelte, man habe mehr Sicherheitskräfte als sonst wegen der Opern- und Ballettfans.

Mit „Sentimental Value“, dem Drama über eine dysfunktionale Familie von dem Norweger Joachim Trier, als bester internationaler Film ausgezeichnet, fällt auch ein bisschen Glanz auf Deutschland, das mitproduzierte. Der Oscar für die besten visuellen Effekt war „Avatar: Fire and Ash“ nicht zu nehmen, dass das Phänomen K-Pop (koreanischer Pop, eine Kombination aus Jugend, Musik, Choreografie, Film) zweimal gewürdigt wurde als beste Animation „KPop Demon Hunters“ (Netflix) und „Golden“, dem Hit daraus als bester Filmsong, hatte sich bei anderen Preisvergaben wie den Golden Globes schon angedeutet.

Barbra Streisand (83) würdigte den verstorbenen Robert Redford und sang auch. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

„Frankenstein“ sahnte verdient fast alle optischen Oscars ab (Kostüme, Make-up, Szenenbild). Kurz politisch wurde es beim Dokumentarfilm-Oscar für „Ein Nobody gegen Putin“ (es geht darum, wie die Kriegspropaganda in russischen Schulen Einzug hält). Die Regisseure David Borenstein und Pawel Talankin meinten, sie hätten beim Dreh gelernt, wie Länder Schritt für Schritt autokratisch werden und dass es schon einen Effekt hat, wenn sich einer dagegen auflehnt.

Veranstaltung beginnt früher als sonst

Die um zwei Stunden vorgezogene, aber immer noch über dreieinhalbe Stunden lange Verleihung hat die Totenehrung ausgeweitet, so wurden Rob Reiner, Diane Keaton und Robert Redford von Weggefährten gewürdigt, aber eine Sache für junge Zuschauer sind die Oscars immer noch nicht.