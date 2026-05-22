Oliver Polak lotet die Grenzen des guten Geschmacks aus und kommt am 13. Juni nach Mannheim. Olaf Neumann erzählt er, wie er die Comedy-Szene aufmischt.

Herr Polak, Sie und Ihr Pudel Stanley haben dank des Thomas-Mann-Stipendiums drei Monate in der ehemaligen Residenz des Schriftstellers in Pacific Palisades bei Los Angeles verbracht. Kommt man dort auf andere Gedanken als in Deutschland?

Ja, total. Das fängt schon an, wenn du in Los Angeles landest. Du kommst aus dem klimatisierten Flugzeug, gehst durch den klimatisierten Flughafen – und dann trittst du nach draußen und wirst von dieser warmen Luft regelrecht umhüllt. Eine richtige Wärmewand. Dazu diese Sonne, die direkt von oben auf dich scheint. Das fühlt sich an, als hätte man erst mal drei Tavor genommen – einfach vom Gefühl her. Die Pacific Palisades sind mit unglaublich viel Natur verbunden, mit den Berghängen, dem nahen Wasser und diesem leichten Nebel, der manchmal über allem liegt. Dort steht dieses wunderschöne Haus, das vor einigen Jahren renoviert wurde. Der Garten, die Palmen, die Wiese – und vor allem die Kolibris, die morgens überall herumfliegen und singen. Dieses ganze Setting ist einfach großartig.

Und von Pacific Palisades bis zur Innenstadt von Los Angeles ist es ja nicht weit.

Für mich war besonders spannend, dass der Weg nach Hollywood nur etwa 20 bis 25 Minuten dauerte. Du fährst aus dieser ruhigen, fast ländlichen Gegend hinunter in die Stadt, und plötzlich bist du auf dem Sunset Boulevard, überall Lichter, Billboards, Neonreklamen. Dann blinkt das Logo des Comedy Store auf. Es hatte etwas Magisches. Fast so, als würde man von Brooklyn nach Manhattan fahren oder von Potsdam nach Berlin hinein. Und genauso schön war es nachts nach den Auftritten: wieder ins Auto steigen, vorbei an den leuchtenden Billboards, dann hinauf über die dunklen Serpentinenstraßen zurück Richtung Pacific Palisades. Irgendwann kamst du wieder am Thomas-Mann-Haus an.

Was war dort so anders?

Vor allem die Ruhe. Diese unglaubliche Ruhe. Weg vom Stress. Das habe ich sehr genossen.

Mit welchen Themen haben Sie sich in diesen drei Monaten beschäftigt?

Ich habe mich intensiv mit englischsprachiger Stand-up Comedy auseinandergesetzt. Ich habe viele Shows gesehen, bin selbst viel aufgetreten – in einigen der größten Clubs der Stadt –, habe Kontakte geknüpft, Freunde gefunden und mich komplett auf diese amerikanische Stand-up-Kultur eingelassen. Natürlich habe ich dort auch neue Beobachtungen gemacht und Gags geschrieben. Aber ich habe auch über viele andere Dinge nachgedacht. Das klingt vielleicht unsexy, aber Nachdenken ist ein großer Teil unserer Arbeit. Viele glauben, Arbeit bedeute nur, im Büro zu sitzen. Aber als Künstler arbeitet man oft, indem man beobachtet und reflektiert. Wenn du irgendwo stehst und einfach nur in die Gegend schaust, wirkt das von außen vielleicht wie Nichtstun – dabei arbeitest du gerade. Insgesamt hatte ich dort wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens.

Was gefällt Ihnen am amerikanischen Way of Life?

Zunächst einmal diese grundsätzlich positive Einstellung. Viele sagen dann sofort: „Das ist doch oberflächlich.“ Aber die Welt ist ohnehin schon kompliziert und schwer genug. Der erste Kontakt zwischen Menschen ist doch fast immer oberflächlich. Und dann ist es mir lieber, morgens in ein Café zu kommen, in dem ich erst ein einziges Mal war und dort freundlich begrüßt zu werden mit „Hey Oliver, hey Stanley, how are we today?“ Wenn du dagegen morgens in Berlin in eine Bäckerei gehst, kannst du manchmal froh sein, nicht zusammengeschlagen zu werden von einer Verkäuferin, wenn du zu ihr freundlich Hallo sagst. Das klingt überspitzt, aber genau daraus entsteht Comedy – aus solchen Alltagsbeobachtungen. Was ich an den USA mag: Menschen reagieren oft erst einmal begeistert auf Ideen. Wenn du dort etwas erzählst, heißt es schnell: „Great! That’s so cool!“ Diese Energie pusht dich. In Deutschland erlebe ich häufig eher Skepsis. Jemand sagt: „Was willst du denn damit?“ oder „Wie kommst du denn auf so eine Idee?“ In Amerika bist du eher von Leuten umgeben, die erst einmal sagen: „Mach das!“

Kann Ablehnung auch antreiben?

Natürlich. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Hugo Egon Balder und Jackie Dreksler, kurz nachdem ich mit Stand-up angefangen hatte. Sie fragten mich, worüber ich auf der Bühne spreche, und ich erzählte, dass ich als jüdischer Comedian meine eigene Biografie thematisiere. Beide schauten mich an und sagten sinngemäß: „Das interessiert in Deutschland niemanden.“ Und genau in diesem Moment dachte ich: Dann muss ich es erst recht machen!

Im März sind Sie erstmals im weltberühmten Comedy Store am Sunset Boulevard aufgetreten. Welche Bedeutung hatte das für Sie?

Das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente meiner Karriere. Der Comedy Store in Los Angeles und der Comedy Cellar in New York in der MacDougal Street gelten als die beiden bedeutendsten Stand-up-Clubs der Welt. Im Comedy Cellar haben Leute wie Jon Stewart, Trevor Noah oder Jerry Seinfeld ihre Karriere gestartet. Der Comedy Store wiederum ist der Ort, an dem Steve Martin, Robin Williams, Jim Carrey und Eddie Murphy ihre ersten großen Schritte gemacht haben. Dort aufzutreten, ist etwas Besonderes. Das Gebäude hat drei Auftrittsräume – den Main Room, den Original Room und den Belly Room – und jeder dieser Räume hat seine eigene Atmosphäre. Man spürt die Geschichte dieses Ortes.

Ein lang gehegter Traum hat sich also erfüllt?

Vor einigen Jahren war ich zum ersten Mal dort und dachte sofort: Hier möchte ich irgendwann auftreten. Aber natürlich wartet dort niemand auf dich. Man muss sich alles erarbeiten. Irgendwann ergab eins das andere und plötzlich stand ich tatsächlich offiziell auf den Line-ups. Einmal trat ich in einer Samstagabendshow im Hollywood Improv auf – direkt nach Iliza Shlesinger und vor Anthony Jeselnik. Da wird dir plötzlich klar: Wenn du jetzt schlecht bist, ruft dich niemand mehr an. Gleichzeitig stehen am Bühnenrand Leute, zu denen du jahrelang aufgeschaut hast. Das fühlt sich an, als würde man mit seiner Band spielen und am Rand stehen Mick Jagger und Paul McCartney und schauen zu.

Wie nervös waren Sie an diesem Abend in LA?

Es hatte mich total gekickt, aber kurz vor dem Auftritt wurde ich sehr nervös. Ich wusste: Wenn ich in dieses Mindset reinkomme, dann wird das eine Katastrophe. Ich stand im Flur, und da waren zwei Schwingtüren, durch die man in den Raum gucken konnte. Shlesinger war noch auf der Bühne und dann stand da noch so ein Typ, ich weiß nicht, ob der gekifft hatte. Der war wohl der Cold Opener – das heißt, ein Comedian, der nur drei Minuten auftritt. Und er guckt mich an und sagt einfach zu mir: „Mann, ich kenne dich nicht, aber ich kann dir eines sagen: Du bist ein lustiger Typ!“ Das hat mich in dem Moment geerdet. Ich bin dann auf die Bühne gegangen, habe zehn Minuten gespielt – und es lief großartig. Einige Zeit später hatte ich den eigenen Abend im Comedy Store: „Oliver Polak & Friends“. Auf dem Line-up standen unter anderem Sarah Silverman, Nikki Glaser, Amir K, Robby Hoffman und Tiffany Haddish. Dazu spielte eine Mariachi-Band, die ich einfach in einem mexikanischen Restaurant angesprochen hatte. Irgendwie fügte sich plötzlich alles zusammen.

Wie schafft man es als Comedian aus Deutschland, solche US-Stars für sich zu gewinnen?

Das bleibt unter uns. Also zwischen mir und Los Angeles.

Kommt Ihr gnadenloser und oft grenzüberschreitender Humor in den USA gut an?

Ja, absolut. Ich hatte dort nie das Gefühl, dass Leute permanent Grundsatzdiskussionen über Witze führen wollen, wie es hier manchmal der Fall ist. Natürlich gefällt nicht jedem alles. Aber die Haltung ist in Amerika oft entspannter: Wenn jemand etwas nicht mag, dann ist es eben nicht sein Humor. Leben und leben lassen.

Geht Comedy in den USA auch ohne Donald Trump?

Es gibt natürlich Comedians, die über Trump sprechen. Aber nicht besonders viel. Ehrlich gesagt ist Trump inzwischen fast schon lustiger als so mancher Comedian. Ich habe schon oft gehört: „Wie kannst du nur nach Amerika gehen!“ Gut, wir haben hier mittlerweile auch 30 Prozent AfD-Wähler, und da lautet meine Gegenfrage: „Wie kannst du denn hier leben?“

Was wollen Amerikaner von Ihnen wissen, wenn sie hören, dass Sie aus Deutschland kommen?

Viele interessieren sich dafür, wie Deutschland heute ist. Und wenn sie hören, dass ich als einziger deutscher jüdischer Stand-up-Comedian in Deutschland arbeite, denken viele, dass ich sie verarsche. Aber es ist ja so, dass es in Deutschland grundsätzlich wenige jüdische Künstler gibt. Die könnte man an einer Hand abzählen. Die US-amerikanische Comedy-Szene hingegen ist stark jüdisch geprägt.

Wie geht es für Sie in den USA weiter?

Ich will wieder in New York auftreten. Kurz vor Covid habe ich mal im Carolines on Broadway gespielt, die haben aber mittlerweile zugemacht. Und im Herbst möchte ich „Oliver Polak & Friends Part 2“ durchführen.

Was können wir Deutschen von den Amerikanern lernen?

Vielleicht, die Dinge manchmal etwas lockerer zu sehen und alles weniger schwer zu nehmen. Zuversichtlicher zu sein. Das gilt übrigens auch für mich selbst. Ich merke oft, wie ernst ich werde. In Amerika hatte ich häufig das Gefühl, dass die Menschen trotz aller Probleme versuchen, optimistisch zu bleiben und die kleinen Momente mehr zu genießen. Genau das könnten wir uns vielleicht ein bisschen abschauen.

Zur Person

Oliver Polak wurde am 14. Mai 1976 in Papenburg als Sohn eines Holocaustüberlebenden und einer russischen Jüdin geboren. Sein Abitur machte er auf einem jüdisch-orthodoxen Internat in England. Seine Bücher „Ich darf das, ich bin Jude“ (2008) und „Der jüdische Patient“ (2014) wurden zu Bestellern. 2018 erschien bei Suhrkamp „Gegen Judenhass“. Für die TV-Reihe „Das Lachen der anderen“ wurde er 2017 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Polaks Late-Night-Show „Applaus und raus“ (2016) erhielt den Grimme-Preis. Gemeinsam mit Micky Beisenherz produzierte er ab 2017 den Podcast „Juwelen im Morast der Langeweile“ bei Audible. 2022 erschien sein Episodenroman „L´amour numerique“ und seine Talk-Sendung „Gedankenpalast“ ging an den Start. 2024 spielte der Comedian in der ARD-Miniserie „Sexuell verfügbar“ einen Videoproduzenten. Polak lebt in Berlin. ofn

Termine

Oliver Polak auf „Comedy“-Tour: 13. Juni: Mannheim, Jugendkulturzentrum Forum, 4. November: Stuttgart, Theaterhaus (Halle T4), 19. November: Saarbrücken, Baker Street im Hirsch.