Mit diesem Auftritt hatte wohl niemand gerechnet: Plötzlich gibt der Sänger vor den Rock-Fans einige Hits zum Besten.

Nürburg (dpa) - Überraschungsgast bei Rock am Ring: Olaf von der Band Die Flippers stand heute beim Musikfestival am Nürburgring auf der Bühne. Im roten Glitzer-Jackett kam der 77-jährige Schlagersänger am Nachmittag für einen kleinen Auftritt auf die Hauptbühne.

Nach knapp 15 Minuten war die Überraschung vorbei. Die Fans, die sonst zu Rock und Rap feiern, sangen die Hits «Wir sagen Dankeschön» und «Lotusblume» laut mit.

Die Flippers waren eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands, verkauften Millionen ihrer 46 Alben und füllten bis zuletzt vor der Auflösung vor mehr als zehn Jahren große Hallen. Seither ist Olaf Malolepski - so sein bürgerlicher Name - solo unterwegs. Rock am Ring ist mit dem Festival Rock am Park eine der größten Musikveranstaltungen in Deutschland.