Eine Woche später als in Deutschland und nicht nur an einem Tag, sondern das ganze Wochenende über öffnen in Frankreich die Denkmäler zu den „Journées du patrimoine“. Zu entdecken sind die Programmpunkte auf den Seiten des französischen Kulturministeriums: https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Mit Hilfe einer interaktiven Karte kann man dort auf eine virtuelle Tour de France in Sachen Denkmalpflege gehen, die bis in die Übersee-Départements führt - oder sich die Region aussuchen, das man sich besonders interessiert. Ein Versuch: Ganz im Norden des Elsass zeigt die Landkarte Burg Fleckenstein und das Haus der Natur und des Sauer-Deltas in Munchhausen – oder etwas weiter südlich die Jardins de la Ferme bleue in Uttenhoffen, die nach diesem Wochenende eine Ruhepause bis zu den beliebten Advent-Brunchs einlegen. Allein für Straßburg sind 90 verschiedene Programmpunkte erfasst, 73 sind es allein in der Innenstadt von Metz. Aber vielleicht bleibt man ja schon vorher auf dem Land stehen: im Schloss von Pange mit seinen Gärten oder entdeckt das alte Hombourg-Haut mit seiner Collégiale aus dem 14. Jahrhundert hoch über dem Rosseltal, nicht weit von Saarbrücken und Forbach. Erst kürzlich hat die kleine Stadt, Heimat des Komponisten Théodore Gouvy, die Auszeichnung „petite ville de caractère“, kleine Stadt mit Charakter, erhalten.

Nach Datum und Themen lässt sich je nach persönlichen Vorlieben eine Auswahl treffen. Bonne visite!