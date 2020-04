Selbst für das Filmfestival ist die Verlagerung ins Internet nur ein schwacher Trost. Obwohl es dort eigentlich zu Hause ist.

Ehrlich gesagt haben wir es satt, Meldungen zu veröffentlichen, dass man virtuell durchs Museum spazieren kann und Konzerte nun online Appetit machen. Das ist alles nur Placebo. Es überbrückt diese Zeit, damit Kulturschaffende nicht in Vergessenheit geraten und Einnahmen generieren. Aber wir wollen richtiges Futter! Pixel können nicht die Aura eines Gemäldes vermitteln. Ein Streamingdienst ersetzt nicht das Prickeln zwischen Bühne und Zuschauerraum. Ausgerechnet die Filme, die beim Festival des deutschen Films sonst gezeigt werden, sind jedoch wie gemacht für so ein Online-Format. Sie können ohne künstlerischen Verlust über die Bildschirme flimmern. Irgendwann werden sie ohnehin im Fernsehen zu Hause laufen. Dafür braucht man kein Festival auf der Parkinsel, wohl aber fürs gesellige Geschichtenerzählen, weiß Direktor Michael Kötz und spricht daher immer wieder gerne von „der einzigartigen Mischung aus volksfestartigen Lebensfreude und Filmkunstgenuss“ und von einem „Lagerfeuer der bewegten Bilder“. Daran werden wir uns in diesem Jahr nicht wärmen können. Gut ist aber die Idee, wenigstens den Publikumspreis Rheingold, der zuletzt mit einem Preisgeld aufgewertet wurde, ins Virtuelle zu retten und damit einen Ansatz von Gemeinschaft zu ermöglichen. Ein willkommener Funken.