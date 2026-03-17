Norbert Gstreins Weltkriegsroman „Im ersten Licht“ steht zu Recht im Finale für den Preis der Leipziger Buchpreis.

Norbert Gstrein erzählt in seinem neuen Roman „Im ersten Licht“ die Geschichte eines Mannes, dessen Leben im Zeichen der Kriege eines ganzen Jahrhunderts steht. Ein exzellentes, brennend aktuelles Buch.

Adrian Reiter, der Protagonist in Norbert Gstreins neuem und auch stilistisch neuartigem Roman „Im ersten Licht“ ist ein Zivilist wider Willen. Im Salzburger Land als Sohn eines Postbeamten geboren, hätte sein Jahrgang 1901 Adrian dazu prädestiniert, mehr oder weniger freiwillig an beiden Weltkriegen teilzunehmen. Doch dazu kommt es nicht. Ein fliehendes Pferd auf dem Buchumschlag und mit Adrian Reiter ein Mann, der nicht reiten kann, weil ihn sein unausgesprochen sozialistischer Vater mit einem gezielten Axthieb auf den Unterschenkel wehruntauglich gemacht hat: Als Meister der artifiziellen Konstruktion unterläuft Norbert Gstrein erneut alle Erwartungen. Nach Art der Hitchcock-Cameos taucht er sogar als „der Autor“ in einer Buchhandlung auf, in der hitzig die Causa Waldheim diskutiert wird.

Zerstörte junge Männer

Zu diesem Zeitpunkt, oder wie es der Verfasser mit einer koketten Inversion formulieren würde: „1988 das Jahr, er siebenundachtzig“, ist Adrian Reiters eigentümliche Vita Contemplativa als Weltkriegs-Experte eigentlich schon erzählt – aber mit ihren Leerstellen, biografischen Brüchen und Blicken in menschliche Abgründe wirkt sie auf gespenstische Weise nach. Das Buch gliedert sich nach den Namen dreier junger Männer, deren Leben durch die Weltkriege zerstört wurde: Ernest Eller und Martin Baumgartner aus Österreich sowie Teddy Stephen. Der britische Rekrut wurde 1917 im „ersten Licht“ auf dem Schlachtfeld von Ypern wegen Fahnenflucht exekutiert. Das Wissen darum beschwert seither das Leben seiner beiden Halbschwestern an der englischen Südküste.

Der erste Teil „Ernest Eller“ ist noch ganz in den Abglanz beziehungsweise das letzte Licht der Belle Époque getaucht, es herrscht eine wehmütige Verklärung wie in Joseph Roths „Radetzkymarsch“. Die vornehmen Herrschaften, die Adrian als Rezeptionist in einem Hotel am See bedient, können kaum fassen, dass mit dem Untergang der k.-u.-k.-Monarchie nun Galizien („Ist Lemberg noch in unserem Besitz?“), die Adria („Wir hätten das Meer nicht verlieren dürfen“) und selbst das nahe Riva di Garda Geschichte sind. Der 1961 in Mils / Tirol geborene Schriftsteller platziert dabei herrliche Spitzen gegen die „eingebildeten Wiener Gecken, die von ihrem Wienersein dauerberauscht waren“. Doch wie hätte sich der im Vergleich zum heutigen „Kleinösterreich“ weniger alpine und provinzielle Vielvölkerstaat tatsächlich weiterentwickelt? Dieser Diskurs wird zum Basso continuo.

Ernest Eller, Sohn einer Engländerin und eines Wiener Großbürgers, kehrt völlig entstellt von der Front zurück. Seine Familie beschließt deshalb, ihn unter dem Tarnnamen „Lemberg“ in einem von ihr privat betriebenen Invalidenheim am See zu verstecken; seiner Verlobten wird mitgeteilt, er sei gefallen. Ebenso schroff und zerklüftet wie die Alpen am Horizont zeichnet der Autor die Wunden und Narben in den Gesichtern. Wie bereits in Gstreins erstem großen Kriegsroman „Die englischen Jahre“ (1999) geht es um eine falsche Identität und die Lebenslügen, die sich fatalerweise daraus ergeben. In kunstvollen langen Satzperioden sucht der ungeheuer geschmeidige Erzählduktus durch ruheloses Vorwärtsdrängen dem Entsetzen zu entkommen. Denn das Schicksal der jungen Invaliden aus der Seevilla, die nachts wie im Horrorfilm ihre Albträume herausschreien, ist grausam. Den wenigsten von ihnen ist ein Weiterleben beschert, etwa an Norbert Gstreins Lieblings-Fluchtpunkt Wyoming oder in Vorarlberg.

Hinken als Charakter

Ernests englische Mutter sieht in Adrian, dem Mitwisser des Familiengeheimnisses, einen unversehrten Ersatzsohn und protegiert ihn. Durch sie kann er in Wien Englisch und Geschichte studieren und wird bis zu seiner Pensionierung als Studienrat an einem Salzburger Gymnasium unterrichten: „1931 das Jahr, er dreißig, und er hätte sich gern von außen gesehen, auch später, wie er zu Beginn des Schuljahres in seine Klasse hinkte und sein Bein nachzog und wie dieses Hinken, das er dann gern übertrieb, ihm über die Jahre vielleicht nicht gerade zur zweiten Natur wurde, nicht sein Markenzeichen, aber wie er sich doch so sehr daran gewöhnte, dass er auch in der Hüfte einknickte und darauf achtete, dass es etwas Formidables hatte, wenn die Schüler einen ersten Eindruck von ihm bekommen sollten.“

Dieses Zurschaustellen seiner Behinderung markiert einen charakterlichen Wandel bei Adrian: Vom unschuldigen, wirtschaftlich abhängigen Zeugen seinerzeit im Hotel wird er zum passiven Genießer der zunehmend undemokratischen Zeitläufte. Anders als seine scharfsinnige Frau und Kollegin Elfriede schweigt Adrian zu den Geschehnissen nach dem sogenannten Anschluss. Die Nachricht von der Deportation jüdischer Bekannter, deren Sohn im Ersten Weltkrieg gefallen ist, nimmt er stumm zur Kenntnis. Die Frage nach seiner moralischen Haltung kulminiert, als sich sein Schüler Martin Baumgartner freiwillig zum Militär meldet und ab 1941 offensichtlich an Kriegsverbrechen beteiligt ist.

Die Freiheit des Eigenbrötlers

Mit Mitte fünfzig reist der inzwischen geschiedene Adrian ins Land seiner Träume, nach Großbritannien. Dieser Aufbruch ins Maritim-Offene tut dem zuweilen recht klaustrophobischen Text gut und beschert ihm atemberaubend schöne Meeresszenen. Der Eigenbrötler fühlt sich endlich frei, als könnte sich der Kontinent „jederzeit aus seiner Verankerung reißen und im aufziehenden Nebel mit Adrians österreichischem Leben in eine Drift geraten“. Im ehemaligen Feindesland wird Adrian mittels einer unverhofften Liebe abermals mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert, bis heute in Großbritannien „The Great War“ genannt.

Auch wenn dieser dritte englische Teil vor allem in den Dialogen ein wenig überkonstruiert wirkt, ist Gstrein mit „Im ersten Licht“ ein brennend aktueller Roman über die Frage nach der eigenen Haltung in Kriegszeiten gelungen. Dass er dafür die originelle Form eines österreichischen Seestücks gefunden hat, beweist wieder einmal die Exzellenz des Romanciers Norbert Gstrein.

Lesezeichen

Norbert Gstrein: „Im ersten Licht“; Roman. Carl Hanser Verlag, München; 415 Seiten, 27 Euro.

