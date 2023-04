Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für viele ist Connemara ganz einfach eine Landschaft in Irland: unberührte Natur und Ort geheimnisvoller Legenden. In Frankreich allerdings steht „Connemara“, seit Michel Sardou 1981 seine Seen besang, für ein Lebensgefühl. Genau dieses beschreibt Goncourt-Preisträger Nicolas Mathieu in seinem Roman.

Vielleicht sollte man sich zuerst einmal Michel Sardou anhören: „Les Lacs du Connemara“ klingt auf YouTube noch heute nach großer Verheißung, nach Abheben,