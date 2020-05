Oscar-Preisträger Nicolas Cage soll sich in den exzentrischen Großkatzen-Liebhaber Joe Exotic verwandeln.

Los Angeles (dpa) - Schauspieler Nicolas Cage (56, «Leaving Las Vegas») habe seine Zusage für eine geplante TV-Serie gegeben, teilte das zuständige Studio Imagine Television mit.

Die achtteilige Serie basiert auf einem Artikel in der Zeitschrift Texas Monthly von 2019 über den früheren Joe Schreibvogel, der Besitzer eines privaten Zoos mit Großkatzen im US-Bundesstaat Oklahoma wurde, inzwischen aber wegen Vorwürfen des versuchten Mordes in Haft sitzt.

Der als Joe Exotic bekannte Amerikaner ist Protagonist in der Netflix-Doku-Serie «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», die in den letzten Wochen zu einem Riesenhit wurde und einen großen Hype in den sozialen Netzwerken auslöste. Der deutsche Titel der True-Crime-Mini-Serie ist «Großkatzen und ihre Raubtiere». «Tiger King», wie sich Joe Exotic auch nennt, ist als Country-Sänger und schwuler Waffennarr mit blond gefärbtem Vokuhila eine schillernde und extrem schräge Figur.

Cage hatte den Oscar als bester Hauptdarsteller für «Leaving Las Vegas» (1996) gewonnen. Er war ein zweites Mal für seine Hauptrolle in «Adaption - Der Orchideen-Dieb» (2003) nominiert gewesen. Weitere Hits waren «Mondsüchtig» und Thriller wie «The Rock» und «Con Air».