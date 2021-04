Es ist keineswegs ausgemacht, dass am Ende alle Fragen beantwortet sind. Ganz im Gegenteil: Am Anfang wie am Schluss steht die Aufforderungt, weiter zu fragen. Wer sich mit dem – christlichen – Glauben beschäftigt und eventuell auch zweifelt, findet hier zwar keine letztgültigen Antworten, aber Denkanstöße.

Irgendwann kommt sie, die Frage aus Kindermund: Warum lässt der liebe Gott das zu? Und bringt so manchen dem Glauben fest verbundenen Erwachsenen zum – mit Verlaub – Herumeiern. Der strafende Gott gegen den liebenden Gott? So einfach macht es sich die Theologie schon lange nicht mehr. Aber fragende Kinder werden groß, mit ihnen wachsen die Fragen. Und trotz des zweifelnden Jüngers Thomas als Beispiel tun sich Vertreter beider christlicher Kirchen schwer, Zweifel zu akzeptieren und auf sie einzugehen.

„Wie hältst Du’s mit der Religion?“ will Goethes Gretchen von Faust wissen. Der Frage nach dem persönlichen Glaubensstandpunkt weichen viele gerne aus. Nicht so die beiden Pfälzer Pfarrer im Ruhestand Klaus Bümlein und Ludwig Burgdörfer. Zwei Theologen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und doch haben sie sich als fragende Christen zu ihren Zweifeln und Fragen bekannt und auf den Weg gemacht, Antworten zu suchen – oder zu lernen, Zweifel auszuhalten. Herausgekommen ist dabei ein, ja doch, christliches Lesebuch, das Zweifler mitnimmt, sie möglicherweise nicht überzeugt oder gar bekehrt, aber doch neue Wege des Nachdenkens eröffnet.

Zweifel sind erlaubt, sogar erwünscht

Beide Autoren bekennen sich zu ihren Fragen, die, so Burgdörfer, wie Hunger seien. Sie kämen immer wieder. Ganz besonders oft, erinnert er sich, hätten sich die Zweifel während des Theologiestudiums gemeldet. Bümlein entdeckte als Schülert Albert Camus und das Standhalten gegen die Pest ohne festen Gottesglauben und stritt mit dem Bruder, einem skeptischer Naturwissenschaftler. Und beide entdeckten sie die Bibel als Buch voller Gottes-, Menschen- und Jesusfragen: „Wo bist Du?“ (1. Mose 3,9), „Was ist Wahrheit?“ (Johannes 18, 38) oder der Aufschrei „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen“ (Matthäus 27,46). Die Autoren holen diese wie viele andere Bibel-Fragen in die Gegenwart. Die Antworten mögen nicht jedem einleuchten. Aber ihr Buch fordert ja ausdrücklich auf zum „Weiterfragen“.

