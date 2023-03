Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Asiatin, die sich am miefigen Unterhemd eines deutschen Heimwerkers aufgeilt: Der Werbe-Spot der pfälzischen Baumarkt-Kette Hornbach ist im vergangenen Jahr gerügt worden. Nicht nur historische Logos wie der „Sarotti-Mohr“ sind rassistisch, es wimmelt auch heute nur so vor diskriminierenden Beispielen. Wie Bilder und Reklame ideologisch aufgeladen werden, hat der Philosoph Roland Barthes in seinen „Mythen des Alltags“ erklärt.

Platter geht es nicht als in der H&M-Werbung vor zwei Jahren, die einen schwarzhäutigen Jungen in einem grasgrünen Pulli mit dem Aufdruck „Coolest Monkey in the Jungle“