Ein Konzert in dem berühmten New Yorker Opernhaus soll Menschen «Trost bieten» und zum Spenden anregen. Die Einnahmen kommen den Kriegsopfern zugute.

New York (dpa) - Mit einem „Konzert für die Ukraine“ will die renommierte New Yorker Metropolitan Opera („Met“) Spenden für die Opfer des Krieges sammeln.

Bei dem für Montag (14. März) geplanten rund einstündigen Konzert würden unter anderem Dirigent Yannick Nézet-Séguin und zahlreiche Opernstars teilnehmen, teilten die Veranstalter mit. Neben der ukrainischen Nationalhymne sollen unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven und Giuseppe Verdi aufgeführt werden. Die Einnahmen sollen den Opfern des Krieges zugute kommen.

„Wir hoffen, dass die Kraft der Aufführung eine gewisse Form von künstlerischem Trost bieten kann und empathische Menschen auf der ganzen Welt zum Spenden inspiriert“, sagte Met-Chef Peter Gelb. Zuvor hatte das Opernhaus bereits angekündigt, als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine vorerst nicht mehr mit Künstlern oder Institutionen zusammenarbeiten zu wollen, die Russlands Präsidenten Wladimir Putin unterstützen - darunter auch Starsopranistin Anna Netrebko.