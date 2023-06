Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Entscheidung über die Aufnahme der SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz in das Unesco-Welterbe soll nach einigen Verschiebungen im Zeitplan nun doch wie vorgesehen an diesem Dienstag fallen. Für die Rheinland-Pfälzerin Maria Böhmer, die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, ist dies ein in vieler Hinsicht bewegender Moment.

2021 wird an „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erinnert. Wie lange wird es dauern, bis man in diesem Deutschland nicht mehr erklären muss, was SchUM bedeutet?

