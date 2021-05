Milena Agus’ Erfolgroman „Die Frau im Mond“ von 2007 wurde vor drei Jahren prominent besetzt mit Marion Cotillard und Louis Garrell verfilmt . In ihrem neuen Buch mit dem „Eine fast perfekte Welt“ erzählt sie auch, was Heimat bedeutet.

Neue sardische Literatur wird eher selten ins Deutsche übersetzt werden. Eine Ausnahme stellt die renommierte Schriftstellerin Milena Agus mit ihren Romanen dar. Die heute 61-jährige wurde als Kind sardischer Eltern in Genua geboren und lebt inzwischen in Cagliari auf Sardinien. Ihr Bestseller „Die Frau im Mond“ von 2007 wurde vor drei Jahren von Nicole Garcia verfilmt – prominent besetzt mit Marion Cotillard und Louis Garrell.

In ihrem neuen, sechsten Roman untersucht Milena Agus Lebensentwürfe und -linien. Ihre Protagonist/innen scheinen sich stets zu fragen: Wo ist der richtige Platz im Leben und fürs Leben? Wie wird man glücklich, obwohl nichts perfekt ist? Ist es einfacher, Erfüllung in der Ferne zu finden? Und was bedeutet eigentlich Heimat? Um diese entscheidenden Fragen hat die italienische Autorin Milena Agus einen feinen, berührenden Roman gebaut, der einer sardischen Familienchronik ähnelt.

Harter Alltag fern der Heimat

Agus erzählt die Geschichte von Ester und Raffaele, einem Paar aus Sardinien, das aufs Festland zieht. In Genua, wo Raffaele arbeitet, reicht das Geld zwar nur für eine dunkle, feuchte Wohnung, aber immerhin: Die Familie wächst, Ester bekommt eine Tochter: Felicita.

Doch der Alltag fern der Heimat bleibt hart, wie Ester ernüchtert feststellt: „Schließlich war das Leben der Menschen nichts anderes als die Suche nach dem Glück, die sich für gewöhnlich als strapaziöse Reise entpuppte.“ Die junge Familie beschließt nach einigen Jahren, wieder nach Sardinien zurückzuziehen – ausgerechnet ins Haus von Esters Mutter, einer strengen, stets schwarz gekleideten Frau. Nun fragt sich Felicita, die Enkeltochter, verwundert: „Wie schafft man es bloß an einem Ort wie diesem zu leben?“

Ein Lehrstück des Lebens

Genau diese Frage stellte sich früher auch ihre Mutter. Ein paar Jahre später zieht Felicita schließlich nach Cagliari, um dem konservativen Dorfleben zu entkommen. Sie findet einen Partner und bekommt ein Kind. Obwohl sie also in gewisser Weise angekommen ist, bleiben Zweifel. Sie philosophiert: „Da niemand je das gelobte Land findet, wäre es da nicht besser, einfach unterwegs anzuhalten, sobald man an einen Ort angelangt ist, wo es einem gut geht?“

Agus erzählt in ruhigem Ton von drei Generationen einer Familie über rund fünf Jahrzehnte. Verständnisvoll dokumentiert sie die Suche nach dem richtigen Ort zum Leben und der richtigen Aufgabe. Gegen Ende der Geschichte zieht es Felicitas Sohn Gregorio noch weiter weg als all seine Vorfahren: Er entscheidet sich, in New York seine Karriere als Musiker zu starten. Schon wieder ein Neubeginn, und schon wieder neuer Lebensentwurf. Milena Agus zeigt mit ihrer vielschichtigen, aber einfach und klar erzählten Geschichte den Gegensatz zwischen Stadt und Land, arm und reich, Tradition und Moderne. Ein Lehrstück übers Leben.

