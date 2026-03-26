Mit der Hans-Gál-Junior-Akademie gibt es künftig neue Fördermöglichkeiten für junge Musiker in Rheinland-Pfalz. Sie wendet sich an junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren.

Hinter der Akademie stehen einerseits die Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz, andererseits mit dem Peter-Cornelius-Konservatorium der Stadt Mainz die größte Musikschule im Land. „Meine Kollegin Ervis Gega (die künstlerische Leiterin der Villa Musica, Anm.d. Red.) und ich hatten die Idee quasi gemeinsam“, berichtet Gerhard Scholz, Direktor des Peter-Cornelius-Konservatoriums. „Mit der Hans-Gál-Junior-Akademie schaffen wir ein Mentoringprogramm, das junge musikalische Talente früh erkennt, individuell begleitet und ihnen gleichzeitig den Zugang zu einem internationalen künstlerischen Umfeld ermöglicht“, wird Ervis Gega in einer gemeinsamen Pressemitteilung zitiert.

Das Konzept erinnert ein wenig an das Scouting von Fußballvereinen. Im Kern geht es darum, das Netzwerk des Konservatoriums mit der Exzellenzförderung der Villa Musica zu verbinden. In dem Netzwerk der Mainzer Institution sind quasi alle Musikschulen des Landes vertreten. Bei diesen jedoch, so Scholz, gebe es ganz erhebliche Unterschiede in Bezug auf das jeweilige Angebot. „Wir versuchen mit unserem Konservatorium ähnliche Bedingungen im gesamten Land zu schaffen, was aber nur bedingt gelingen kann, weil manche Musikschule einfach zu weit von Mainz entfernt ist. Die Musikschule zum Beispiel in Kirchheimbolanden hat völlig andere Rahmenbedingungen als die größte Musikschule in Rheinland Pfalz, nämlich unser Konservatorium. Das bedeutet aber nicht, dass in der Musikschule in Kirchheimbolanden nicht immer wieder auch Talente auftauchen, die einer optimalen Förderung bedürfen.“ Für diese sei die neue Akademie, die für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei ist, gedacht.

Zusätzliches Angebot

Überwiegend digital, damit eben jede Region des Landes erreicht werden kann, können die jungen Musikerinnen und Musiker an musiktheoretischem Unterricht teilnehmen. Zudem wird es live die Möglichkeit geben, in Mainz und in Schloss Engers an Konzerten mitzuwirken. Für Scholz ist dabei eine Botschaft an die Musikschulen im Land und deren Lehrer wichtig: Das Angebot der Hans-Gál-Akademie ist ein zusätzliches, die Schülerinnen und Schüler verbleiben in ihren Musikschulen und bei ihren bisherigen Lehrern. „Wenn man landesweit eine Exzellenzförderung einführen will, dann kann man das nur im Einklang mit den betreffenden Instrumentallehrerinnen und Instrumentallehrern tun. Denen muss man deutlich sagen: Die Exzellenzführung bei der Villa Musica bedeutet nicht, dass sie ihren Schüler verlieren. So kann man eine gewisse Blockadehaltung, die man sonst beobachten konnte, wenn wir als größte Musikschule des Landes oder eben die Villa Musica in einer kleineren Schule aufgetaucht sind, aufheben. Diese Reflexhaltung des Lehrers, ich muss meinen Schüler halten, der kann man deutlich entgegenhalten: Ein Grundgedanke dieser neuen Akademie ist, dass die Schülerinnen und Schüler bei ihren Lehrern, die sie ja schließlich bisher optimal versorgt haben, bleiben.“

Bewusst in die Schulen gehen

Die Musikschulen im Land geraten ja zunehmend unter finanziellen Druck, immer wieder müssen Institute geschlossen werden. Scholz berichtet, dass sein Konservatorium sich entschieden habe, bewusst in die Schulen zu gehen und dort zumindest ein Mindestmaß an musikalischer Bildung zu sichern. „Die Musikschulen befinden sich im Moment vielerorts an einem Scheideweg und müssen sich neu definieren. Die klassische Musikschule auf dem Land sah so aus: 150 Schüler, davon waren 30 am Klavier, 20 an den Streichinstrumenten und 30 an den Blasinstrumenten. Der Rest waren Schlagzeug und Gitarre. So läuft das nicht mehr, zumindest läuft das nicht mehr lange so. Wenn alle Grundschulkinder bis Viertel nach vier in der Schule sind, wann sollen die denn ihren zusätzliche Unterricht an einem Instrument haben? Wir müssen in die Schulen, und wir müssen in den Schulen diejenigen finden, die der klassischen Ausbildung zuzuführen sind, weil sie gut sind, weil sie wollen, weil sie eine Vorstellung haben.“

Profil der Musikschulen schärfen

Scholz fordert, dass die Musikschulen ihr Profil schärfen müssten, dass sie offensiver auf Schüler zugehen müssten, weil sie nur so den Wettbewerb gegen private Anbieter bestehen könnten. Dass sie damit ja aber Aufgaben der Grundschulen und weiterführenden Schulen übernehmen würden, kontert Scholz relativ gelassen: „Ja gut, dann fahren Sie doch mal an die Universität Landau und fragen dort, wo denn der Ausbildungsraum für die Grundschullehrerinnen und -Lehrer im Fach Musik sei. Sie werden einen leeren Saal finden, und dann ist Ihre Geschichte auch schon zu Ende. “

Scholz legt den Finger in die Wunde: Musiklehrerinnen und Musiklehrer für die Grundschulen werden in Rheinland-Pfalz nicht mehr ausgebildet. Das Land muss sie entweder aus anderen Bundesländern „importieren“, oder aber, Musik wird von nicht für das Fach ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet. Für ihn stellt sich also die Frage: „Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, die Musikschulen übernehmen einen Teil einer Funktion, die eigentlich Schulmusikerinnen und Schulmusiker der Grundschule übernehmen müssen – die es aber in diesem Bundesland nicht gibt?“ Der Ansatz jedenfalls zeigt, wie welche gesellschaftliche Bedeutung die Musikschulen im Land bereits haben und in Zukunft vielleicht in noch viel stärkeren Maße haben könnten.