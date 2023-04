Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Quiet Is The New Loud“. Das Leise, das ist das neue Laute. Das haben uns die Kings Of Convenience schon 2001 auf ihrem so betitelten Debüt erzählt. Aber nur vier Alben erschienen in mehr als 20 Jahren. Diesen Freitag nun kommt nach verschiedenen Soloprojekten das fünfte Werk mit dem wunderbaren Titel „Peace Or Love“ heraus – eine kleine Insel der Gelassenheit im stürmischen Meer der Pop-Moderne.

Liebhaber von Belle And Sebastian, Nick Drake oder auch Simon & Garfunkel spitzen bei den Kings Of Convenience (KOC), bei den Königen der Bequemlichkeit, naturgemäß