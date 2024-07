Winona Ryder und Michael Keaton sind in der Fortsetzung der Horrorkomödie wieder dabei. «Beetlejuice Beetlejuice» eröffnet die Filmfestspiele Venedig - der deutsche Kinostart folgt kurz später.

Venedig (dpa) - 36 Jahre mussten Fans warten - nun kommt die Fortsetzung der Kult-Horrorkomödie «Beetlejuice» in die Kinos. Der Film von Regisseur Tim Burton eröffnet das Filmfestival Venedig, wie die Pressestelle am Dienstag mitteilte. Dort ist die Premiere am 28. August geplant.

Die Hollywood-Stars Winona Ryder (52) und Michael Keaton (72) sind wieder dabei und werden zur Premiere in Italien erwartet. Das Filmfestival geht vom 28. August bis zum 7. September. Der Kinostart in Deutschland ist für den 12. September geplant.

Keaton spielt in «Beetlejuice Beetlejuice» wieder den Poltergeist mit den wirren, grünen Haaren. Zum Schrecken von Lydia Deetz (Ryder) kehrt er zurück in ihr Leben. In dem Original-Film von 1988 spielte Ryder die junge Lydia, die mit ihren Eltern in ein Haus zieht, dessen Bewohner bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren.

Das gestorbene Ehepaar, das in seiner Villa verweilen möchte, heuerte damals den durchgedrehten Beetlejuice an, um die neuen Hausbewohner zu vergraulen. In der Fortsetzung holt nun Lydias Teenager-Tochter (Jenny Ortega) den Geist zurück.

Willem Dafoe, Monica Bellucci, Catherine O’Hara und Justin Theroux spielen ebenfalls in der Fortsetzung mit. «Ich bin sehr aufgeregt», zitierte das Festival Burton. «Es bedeutet mir sehr viel, die Weltpremiere dieses Films bei den Filmfestspielen von Venedig zu erleben.»