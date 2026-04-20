Für Intendant Michael Gassmann war es die erste Spielplan-Pressekonferenz, für Kulturministerin Katharina Binz die letzte. Sie nutzte den Termin auch für einen Rückblick.

Fünf Jahre hat die Grünen-Politikerin das rheinland-pfälzische Vorzeigeorchester begleitet. Und sie blickt vor allem mit Dankbarkeit zurück. „Es hat mir viel Freude gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, obwohl es für mich immer auch etwas Unwirkliches hatte, dass ich die Dienstherrin von so vielen Musikerinnen und Musikern im Land war.“ Binz erinnert an ihre ersten Monate als Ministerin, in denen der Pandemie wegen Konzert- oder Theaterbesuche nicht möglich waren. Damals habe die Staatsphilharmonie mit unterschiedlichen Corona-Formaten gezeigt, wie viel Kreativität in ihr stecke. „Ich blicke mit Freude zurück und auch mit ein bisschen Stolz. Die Arbeit aber wurde hier geleistet, wir haben in Mainz nur unterstützt.“ Für Binz ist die Staatsphilharmonie „ein Orchester, das mitten in der Gesellschaft verankert ist“.

Gesellschaftliches Engagement

Das war schon unter Gassmanns Vorgänger Beat Fehlmann so, in der kommenden Spielzeit soll dies aber noch sichtbarer werden. Das fängt mit dem Spielzeitheft an. Das hat nicht nur eine neue Optik, es ist auch ein Doppelbuch, das man von vorne und von hinten lesen kann. „Mit der neuen Broschüre bilden wir eben nicht nur unser Konzertleben ab, sondern auch unser gesellschaftliches Engagement“, sagt Gassmann. Und so findet man darin eben nicht nur die Termine – insgesamt bietet die Staatsphilharmonie in der Spielzeit 2025/27 174 Veranstaltungen an 43 Spielorten an –, sondern man findet auch alle wichtigen Informationen zu jenen Angeboten des Orchesters, die mit dem klassischen Konzertbetrieb nur noch am Rande etwas zu tun haben. Aufgelistet werden zum Beispiel die Angebote für Familien, für Schulen für die Erwachsenenbildung oder auch für Transkulturalität. Hier beweist die Staatsphilharmonie schon seit Jahren, wie wichtig es ist, die Aufgabe eines modernen Orchesters nicht auf das Proben und Spielen von klassischer Musik zu reduzieren.

Aber um diese geht es natürlich auch in der nächsten Spielzeit. Verändert hat sich die Aboreihe in Ludwigshafen, wo man ja aufgrund des großen Erfolgs beim Publikum schon in der laufenden Saison ein neues Abo eingeführt hat. „Dieses Abo hat sich bewährt“, berichtet Gassmann. Künftig wird es einen festen Termin bekommen. „Die Konzerte dieser Reihe werden immer sonntags um elf Uhr stattfinden, und wie in dieser Spielzeit wird es auch immer ein Croissant für das Publikum geben“, berichtet Gassmann. Beide Ludwigshafener Reihen – also auch die an Freitagen – werden von fünf auf sechs Konzerte ausgeweitet. Zu den großen sinfonischen Werken, die man im Pfalzbau aufführen wird, gehören zum Beispiel die dritte Sinfonie von Gustav Mahler oder auch die sinfonische Dichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Richard Strauss.

Das Musikfest in Speyer

Im Mittelpunkt des Musikfestes in Speyer, mit dem die Staatsphilharmonie traditionell die Saison beendet, steht Ludwig van Beethoven, dessen 200. Todestag im nächsten Jahr gefeiert wird. Beim Musikfest, dessen Angebot an Konzerten und anderen Formaten ausgebaut wurde, wird es den „unusual Beethoven“ geben, wie Chefdirigent Michael Francis das nennt. Auf dem Programm stehen Werke, die man sonst selten hört: zum Beispiel sein Violinkonzert in der von Beethoven selbst stammenden Fassung für Klavier und Orchester oder auch die Schauspielmusik zu „Die Ruinen von Athen“. „Mit diesen Werken werden wie 200 Jahre Beethoven in Speyer feiern“, sagt Francis.

Auch der Einstieg in die Saison wird sich verändern, und dabei kommt durchaus auch etwas Wehmut auf. Denn das Festival „Modern Times“, mit dem Staatsphilharmonie seit 2012 die Spielzeit eröffnet und bei dem Musik aus der Gründungszeit des Orchesters im Mittelpunkt stand, wird es künftig nicht mehr geben. Doch alle, die es vermissen, werden für den Verlust entschädigt.

Kein Festival „Modern Times“ mehr

„Wir sind die ersten im Land, die in die neue Saison starten“, so Gassmann. Deshalb werde man einen stärkeren Aufschlag anbieten, ein aus mehreren Konzerten bestehendes Festival, das in diesem September unter dem Motto „Neue Wege“ stehen wird. Thematisch knüpfen die Konzerte an Modern Times an, es wird wieder um die frühe Moderne gehen, eigentlich sogar um das Jahr 1908. „Das ist vielleicht das wichtigste Jahr der Musikgeschichte, in dem nicht nur Mahlers siebte Sinfonie entstanden ist, sondern Schönberg auch die Zwölftontechnik erfunden hat.“

Eben diese Siebte von Mahler wird in Ludwigshafen ebenso erklingen wie Schönbergs zweites Streichquartett, mit dem dieser sich von der Tonalität verabschiedet hat. Zudem gibt es Konzerte mit Werken von Carl Nielsen, Edward Elgar oder auch Charles Ives. Das Festival zum Saisonstart werde „bunter und reichhaltiger sein als das Modern Times sein konnte“, so Gassmann.

Viel Lob vom „Artistic Partner“

Fortgesetzt wird auch die Zusammenarbeit mit dem Geiger und Dirigenten Julian Rachlin als „Artistic Partner“. Er wird als Solist und Dirigent an fünf Konzerten mitwirken und war bei der Pressekonferenz aus Wien zugeschaltet. Rachlin lobte das Orchester in den höchsten Tönen: „Die Staatsphilharmonie ist ein absolutes Top-Orchester, man spürt die Arbeit von Michael Francis. Das wird weit über die Grenzen Deutschlands hinausgehend auch so wahrgenommen.“