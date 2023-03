Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine neue zehnteilige Krimireihe aus Schweden zeigt ZDFNeo ab 3. Juni. Die Serie „Thin Blue Line“ erzählt von Polizeialltag und Grenzsituationen, wobei es auch um die Frage geht, welche Mittel angemessen sind.

Seid mutig und vorsichtig. Mit diesen Worten verabschiedet Jesse (Per Larsson), Einsatzleiter eines Polizeireviers an einem sozialen Brennpunkt in Malmö, seine Mannschaft zum Einsatz auf der Straße.