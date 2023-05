Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neues Musical läuft am Pfalztheater Kaiserslautern. In „Songs For A New World“ geht es um nichts weniger als die großen Träume, Ziele und die Weichenstellungen im Leben. Doch ist der Inhalt nicht wirklich wichtig.

Das Stück von Jason Robert Brown ist eine Ausgrabung. Uraufgeführt 1995 am Off-Broadway in New York, wurde es nie zum Musicalhit und tauchte eher selten auf Spielplänen auf.