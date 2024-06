Mit ihren Videos sind sie auf Tiktok Stars. Im vergangenen Jahr sind die fünf Jungs in das Musik-Geschäft eingestiegen. Nun erscheint ein neuer Song der Elevator Boys.

Berlin (dpa) - Die Elevator Boys veröffentlichen eine neue Single. Morgen erscheint der Popsong «Insecure» der fünf deutschen Tiktok-Stars. Die Gruppe fand sich 2021 als Tiktok-Kollektiv zusammen. Seit vergangenem Jahr veröffentlichen sie als Boyband auch Musik.

In ihrem neuen Song «Insecure» (deutsch: unsicher) besingen Bene Schulz, Jacob Rott, Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schaecker das Gefühl des Sich-Verliebens und die Ungewissheit, die damit einhergehen kann. «Insecure» ist eine poppige Elektro-Nummer mit Ohrwurm-Potenzial. Am 19. Juli erscheint außerdem ihre Debut-EP «Scared to love». Neben den bereits veröffentlichen Liedern «Ruin Me» und «Parachute» sowie der neuen Single erscheinen mit der EP drei weitere Songs.

Bekanntheit erlangten die Fünf durch ihre kurzen Videos in Fahrstühlen in den sozialen Medien. Daher stammt auch der Name der Gruppe. Schnell erlangten sie als Internet-Promis Bekanntheit, auch international. So drehten sie bereits Videos mit Model Heidi Klum oder den US-Schauspielern Will Smith und Martin Lawrence.

Auf Tiktok haben sie mehr als 38 Millionen Likes und erhielten Auszeichnungen wie den deutschen Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Auch im deutschen Fernsehen hatten sie Auftritte, etwa bei der Castingshow Germany's Next Topmodel oder beim «Duell um die Welt».