Die Kunst der Bühnenmimen blüht einzig im Augenblick. Nur den wenigsten flicht die Nachwelt Kränze der Erinnerung. Doch auch Filmschauspieler geraten in Vergessenheit, wenn ihre kinematografische Hinterlassenschaft nicht mehr zugänglich ist. Wohl denen, denen risikobereite Verlage eine Biografie widmen – vielleicht auch angesichts einer zunehmend feministisch ausgerichteten Aufarbeitung unserer Kulturgeschichte.

Wer außer Film- und Theaterhistorikern erinnert sich noch an die Stummfilm-Diva Maria Orska? Sie war ein vom Publikum frenetisch gefeierter Star, von den Feuilletons hymnisch besungen und von Klatschreportern geliebt, weil sie mit einem exzessiven Privatleben das Klischee der genialen, aber verderbten Künstlerin bediente. Doch selbst Schlagzeilen um Drogensucht und Capricen verhindern nicht den Sturz ins Vergessen nach einem allzu frühen Tod.

Ihre Lebensgeschichte, die jetzt von der auf Frauenbiografien spezialisierten Historikerin Ursula Overhage nachgezeichnet wird, liest sich wie ein Märchen ohne Happy End. Maria Orska gab im Leben, auf der Bühne und im Film den Typus der dunkel lockenden Femme fatale, die Männer becirct und weibliche Zuschauer durch selbstbestimmte Libertinage faszinierte.

Verruchter Sex-Appeal

Die „Salome“ von Wilde und Wedekinds unschuldige Sirene „Lulu“ waren Rollen, mit denen sie Furore machte. Ihr rätselhaft verruchter Sex Appeal erscheint wie ein Idealbild der „wilden“ 1920er-Jahre, als sich eine schillernde Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen mit temperamentvoller Lebensgier und egomanischem Hedonismus paarte.

Als Kind jüdischer Großbürger in Odessa geboren, kam Maria (anfangs Daisy) Orska über St. Petersburg und Wien anno 1910 ans Staatstheater Mannheim. Dort war damals Ferdinand Gregori Intendant, der sie in Stücken von Strindberg und Schnitzler besetzte. Ihre expressionistische, stark ästhetisierende Dramatik war wie geschaffen für den stummen Film. Mit dem Ruhm einher gingen emotionale Krisen, schlagzeilenträchtige Affären und eine schwere Drogensucht, der sie 1930 mit nur 37 Jahren erlag.

Überraschend emanzipiert

Zu dieser Zeit war Annie Rosar ein Star des Wiener Volkstheaters und schickte sich gerade an, ihr Tätigkeitsfeld aufs Kino auszudehnen. Ihr Rollenfach war alles andere als exotisch. Sie spielte in 120 Filmen bodenständige Frauen: Köchinnen und Haushälterinnen, Mütter und Erbtanten, resolut und zupackend, nicht ganz schlank und auch nicht mehr jung, aber immer mit Herz, am wirkungsvollsten an der Seite ihres Landsmanns Hans Moser.

Ihre Biografin Regina Jankowitsch, die bei der Abfassung von einer Urenkelin der Schauspielerin unterstützt wurde, wirft „einen respektvollen wie prüfenden Blick“ auf diese überraschend emanzipierte Künstlerin, der sie eine „überdurchschnittliche emotionale Bedürftigkeit“ attestiert. Das mag sowohl ihre ambivalente Haltung zum Dritten Reich als auch einen jahrelangen Rechtsstreit mit der (Kriegs-) Witwe ihres einzigen Sohns relativieren.

Sie sind Kinder ihrer Zeit

Sowohl Jankowitsch als auch Overhages Buch versuchen, sich den porträtierten Frauen psychologisch zu nähern, ihre Persönlichkeit zu skizzieren und ihre Handlungsweisen im Kontext ihrer Wesensart zu ergründen. Zudem betten sie die Lebensbeschreibung in den (kultur-)historischen und politischen Kontext ein, sodass der biografische Abriss vor dem Hintergrund der Zeitläufte erfolgt. Ein fundierter Quellenapparat belegt die wissenschaftliche Akkuratesse der Autorinnen.

Diesen Anspruch hat Thomas Barthols Buch über Alice Treff nicht. Wie schon in seinen gründlich recherchierten Werken über Jan Hendriks, Hans Nielsen und Carsta Löck will er vorrangig an wichtige Rollen und Weggefährten der Aktrice erinnern, die ab 1932 in 170 Kino- und Fernsehfilmen vor der Kamera stand.

Publikumslieblinge vergangener Tage

Barthol hat eine gefällige Sprache und lässt durchweg seine Hingabe an die 2003 gestorbene Berlinerin erkennen, beschränkt sich im Übrigen aber auf Sätze wie: „Alice Treff war neben Lil Dagover die einzige deutsche Schauspielerin, die glaubwürdig eine Dame so darstellen konnte, wie es sich der Zuschauer vorstellte.“ Selbst Zitate aus zeitgenössischen Kritiken beschränken sich auf zwar würdigende, aber substanziell nicht immer ergiebige Aussagen.

Immerhin ergänzt Barthol seine Reminiszenz um eine umfangreiche Filmografie. Indem er seine Leserschaft zur schwelgerischen Erinnerung ermuntert, weckt er die Hoffnung auf weitere Bücher, in denen er die Publikumslieblinge vergangener Tage der Vergessenheit entreißt.

Neues zu Lotte Reiniger

Das hat die Scherenschnitt-Künstlerin und Trickfilm-Pionierin Lotte Reiniger nicht nötig. Über ihr so fantasievolles wie innovatives Gesamtwerk, das auf DVD fast komplett verfügbar ist, liegen bereits zahlreiche Bücher vor. Als Schöpferin des ersten abendfüllenden Silhouettenfilms („Die Abenteuer des Prinzen Achmed“, 1926) hat sie einen festen Platz in der internationalen Filmgeschichte.

Die jüngste Novität, die von der Tübinger Medienwissenschaftlerin Rada Bieberstein herausgegeben wird, will daher zeigen, „was es über Reiniger und ihre Kunst noch zu entdecken gibt“. Das umschließt Überlegungen zu Reinigers originärer Ästhetik ebenso wie psychoanalytische Interpretationsansätze oder Betrachtungen zum Einfluss auf zeitgenössische und nachgeborene Trickfilmer. Die (teils englischsprachigen) Beiträge verschiedener Spezialisten bewegen sich jedoch auf dem Niveau von Doktorarbeiten. Für Fans ist das überaus reizvoll, aber leider etwas kleinteilig bebilderte Kompendium augenscheinlich nicht gedacht.

Lesezeichen

Ursula Overhage: „Sie spielt wie im Rausch. Die Schauspielerin Maria Orska“; Henschel-Verlag; 272 Seiten; 24 Euro.



Regina Jankowitsch, Annie Rüdegger-Rosar: „Die Schauspielerin Annie Rosar“; Böhlau-Verlag; 328 Seiten; 25 Euro.



Thomas Barthol: „Alice Treff. Eine Dame mit Elan“; Edition Winterwork; 318 Seiten; 22,90 Euro.



Rada Bieberstein: „Beyond Price Achmed. New Perspectives on Animation Pioneer Lotte Reiniger“; Schüren-Verlag; 372 Seiten; 38 Euro.