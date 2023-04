Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon am 19. Juni öffnet die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ im Historischen Museum der Pfalz in Speyer für Besucher. Sie ist eines von drei Sonderausstellungsprojekten, die in diesem und im kommenden Jahr anstehen. Dabei war die Schau schon für 2020 vorgesehen.

Fünf Tage nach dem Ende der viel beachteten und zunächst viel besuchten, dann aber von den Pandemie-bedingten Schließungen schwer gebeutelten „Medicus“-Ausstellung