Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob als cooler Stripper in „Magic Mike“, als schräger Musical-Matrose in „Heil, Caesar!“ oder als angeknackster Football-Virtuose in „Logan Lucky“: Channing Tatum macht als Schauspieler immer eine gute Figur. Das nun auch mit seinem ersten Spielfilm als (Ko-)Regisseur: „Dog“.

Abgesehen vom kitschigen deutschen Titel, „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“, ist der Film clever und charmant. Etikett: Gute Unterhaltung. Der Originaltitel