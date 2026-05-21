Wer „A....gesicht“ sagt, kann auch „Bappsack“ sagen: Ein neues Buch feiert die „hohe Kunst des Schimpfens“ als gesund und hat ein paar Vorschläge.

Goethe nannte den Kollegen Karl August Böttiger „Arschgesicht“, Arthur Schopenhauer den Auch-Philosophen Friedrich Hegel „Unsinnsschmierer“ und „widerlicher, geistloser Scharlatan“. Zu schweigen von Martin Luther, Reformator, der den Erzbischof von Magdeburg „Scheißpfaffe“ hieß und den Papst einen „Fartzesel“ schalt, einen tierischen Flatulierer, ein furzendes Grautier halt.

„Blotzwedel“ ist besser

Im 1838 begonnenen „Deutschen Wörterbuch“ der Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm werden so schöne Tiraden wie „darmwindig“, „dickhirnschalig“, „fotzenhürlich“, „naturblöde“ und „rappelköpfig“ behandelt. Inzwischen ist die deutschsprachige Schimpfkultur allerdings verflacht. Laut einer Umfrage von YouGov ist „Idiot“ – im Fall einer Anzeige mit 1500 Euro Strafe bewehrt – mit einem 15-Prozent-Anteil in der einschlägigen Straßenverkehrskommunikation führend, gefolgt von „Arschloch“ (11 Prozent) und „Penner“ (acht Prozent). Das von Tobias Roth und Wolfgang Hörner „zum verantwortungsvollen Gebrauch eingesammelte und ausgegebene“ Best-of-Buch über „Die hohe Kunst des Schimpfens“ versucht dem abseits von US-präsidialer Pöbelei und schneeflockiger Wokeness aufzuhelfen.

Mit „Kotzhackel“, „Saurüssel“, „Mückenhirn in Aspik“, „Hennenvogt“, „Mist-Hammel“, „Sautrog“, „Kletzen“, „Lelek“, dem „Dummrian“ der Jugendsprache, und – um noch einmal auf die Grimms zu kommen – „Blotzwedel“ für eine lächerliche Person.

„Hier wollen wir für Auflockerung und Variation sorgen“, schreiben Roth und Hörner jedenfalls im Vorwort zu ihrer im verdienstvollen Verlag Das kulturelle Gedächtnis erschienenen Kompilation. Sie solle dazu beitragen, pure Aggression in Dampfablassen zu verwandeln. Wer sich Mühe gebe, zolle dem Gegenüber „ritterlichen Respekt“. Schimpfen sei Psychohygiene und – so ihre steile These – Selbsterkenntnis: mehr hilft mehr. Schließlich lässt sich mit ein wenig Eigendistanz abgleichen, ob, wer schimpft, nicht selbst ein rechter „Allerweltsraffel“, ein „Grämling“, „Gurkenmaler“, „Hosentrompeter“, „Zwirnscheißer“, „Klopapierfalter“, „PIN-Nummer-Aufschreiber“, „Wassertrinker“ ist. „Magister Sausack“, wie einer auf der Gästeliste von Goethes Farce „Hans Wursts Hochzeit“ steht, geht natürlich auch. Wer sucht, wird fündig. Tobias Roth, ein Büchermensch wie sein Mitherausgeber Wolfgang Hörner, der als Verleger den Berliner Galiani Verlag leitet, hat für ihr Buch entlegene und ältere Quellen angezapft.

Schimpfen wie ein Prediger

Die „Schimpfwortliste“ des Predigers Johannes Heylin aus den Jahren 1474 bis 1776, auf der die „Hofsau“, der „wüste Mistkorb“ und der „Trüselsack“ stehen. Oder das von Lorenz von Pansner 1839 herausgegebene „Deutsche Schimpfwörterbuch oder die Schimpfwörter der Deutschen, zum allgemeinen Nutzen gesammelt und alphabetisch geordnet, nebst einer Vorvor-, Vor- und Nachrede von Mir Selbst“. Darin der Tipp, Schimpfen helfe gegen „Gallenfieber“ und befördere die Gesundheit. Und: Dass es „besonders junge Damen ganz außerordentlich“ kleide; „ein ungemeines Feuer strahlt aus ihren sanften Augen, und ein höheres Roth färbt ihre Wangen, wenn aus ihrem lieblichen Munde reichlich Schimpfwörter fließen“.

Der Dichter Gaius Valerius Catull, der im 1. Jahrhundert v. Chr. gelebt hat, ist einer der ersten heranzitierten Protagonisten. Wie er seine literarischen Gefährten Aurelius und Furius disst, ist reinster Gangsterrap, nicht unbedingt zitierbar. Auch, dass der Mittelfinger antik ist, stellt sich bei der die Jahrtausende überspannenden Recherche heraus.

Von der Diplomatie bis zur Musikgeschichte und der Tierwelt wird alles abgegrast. Hetman Iwan Dmytrowytsch Sirko von den Saporoger Kosaken schrieb 1676 an den türkischen Sultan Mehmed IV. den „Schweineschnauze“, den „Stutenarsch“: „Was der Teufel schiss, das frisst Du samt Deinen Scharen“. Der „Metzgerhund“ durfte auch nicht fehlen. Genauso wenig wie der laut Goethe totzuschlagende „Hund“ Rezensent.

Todesstrafe Wagner

Erich Kästner wird mit seiner schönen Unterscheidung zitiert: „Dieser Dichter ist unter den Dichtern, was der A… unter den Gesichtern“. Richard Wagner taucht dagegen nur als Beschimpfter auf. „Wenn Musik stinken könnte, so würde man sich bei dieser Ecorcherie in Noten die Nase zuhalten müssen“, schrieb ein H. Truhn 1870 in der „Berliner Morgenzeitung“. Im „Figaro“ war im Jahr zuvor von der „sogenannten Zukunftsmusik“ zu lesen, „mit ihren Effekten, wie sie Kasserollengerassel und zusammenstürzendes Porzellan hervorbringen“. Und noch eins befand die „Berliner Morgenzeitung“: „Niemand ist verpflichtet, die Meistersinger zweimal zu hören, da die Todesstrafe abgeschafft ist“. Kein Wunder ist auch, dass sich besonders Dialekte als ergiebig erweisen.

„Sau-Magen“ für alle

Die „Bleede Blunz“, der ewig unzufriedene „Bruddler“, die als hysterisch beleumundete „Geschießkuh“ und die XXXS-dünne „Hawwergaas“, die unverschämte „Lumbegrott“, der notorisch versagende „Lällebäbble“ aus dem Hohenlohischen, die bairische „Blunzn“, der spinnerte „Fezzenschädel“, der „Gankal“ mit ADHS. Im Schwäbischen der „Daggl“, der „Rotzaff“, ein Pubertier, der moselfränkische „Schaduddela“ mit Stillsein-Problem, der hessische „Babbsack“, „Labbeduddel“, „Zornickel“, „Krischer“ – Worte, bei denen, wie in der Beschimpfung „Sau-Magen“, das Pfälzische anklingt –, das die Herausgeber aber in ihrer Tiradensammlung leider und schmählich vergessen haben: die „Dabesse“. Sonst aber: sehr hilfreiches Buch.

Lesezeichen

„Die hohe Kunst des Schimpfens: Zum verantwortungsvollen Gebrauch eingesammelt und ausgegeben von Tobias Roth und Wolfgang Hörner. Graphisch in Szene gesetzt von 2xGoldstein“, Das Kulturelle Gedächtnis, Berlin; 220 Seiten, 28 Euro.

