Der Spardruck ist hoch, und es muss weiter in Ausweichspielstätten gespielt werden. Bei der Spielplan-Vorstellung des Nationaltheaters war die Laune trotzdem gut.

Es war die vorletzte Spielplan-Pressekonferenz von Opernintendant Albrecht Puhlmann in der Werkhaus-Lobby. Der dann 72-Jährige möchte mit seinem Vertragsende zum Ende der Spielzeit 2027/28 in den Ruhestand eintreten, wie im Herbst bekannt wurde. Seine unterhaltsamen Beiträge zu den Spielplan-Pressekonferenzen werden sicher vermisst werden. Diesmal hielt er während seines Vortrags über die sechs Premieren der Spielzeit und über den 200. Todestag Beethovens im März 2027 inne, schaute an sich herunter und sagte trocken: „Ich bin übrigens grün angezogen, weil es um Hoffnung geht.“ Nachdem zuvor schon sein Kollege im Intendantenteam, der für Schauspiel zuständige Christian Holtzhauer, vom „Sieg der Hoffnung über die Erfahrung“ gesprochen hatte.

Was die für das Mannheimer Nationaltheater Verantwortlichen sich genau erhoffen? So einiges. Dass die wegen der Finanzkrise der Stadt Mannheim notwenigen Einsparungen nicht ganz so hart werden wie befürchtet. Dass die Angebote des Theaters trotz gestiegener Ticketpreise von vielen Menschen angenommen werden. Und dass sie in zwei Jahren in das generalsanierte Haus am Goetheplatz zurückkehren können und „die Strapazen des dezentralen Interims“ (Holtzhauer) dann ein Ende haben. Wobei Puhlmann die Oper am Luisenpark (Opal) andererseits auch „eine Erfolgsgeschichte“ nannte.

„Etwas verdammt Wertvolles“

Von einem „schwierigen Prozess“ und „harten Gesprächen“ sprach Kulturbürgermeister Thorsten Riehle (SPD) in einer emotionalen Begrüßungsrede. Vor einem Jahr sei nicht klar gewesen, ob das Nationaltheater ein Vier-Sparten-Haus bleiben und weiter von fünf Intendanten – vier Männern und einer Frau – geleitet werden kann. Das steht nun nicht nur fest, mit der für das Junge Nationaltheater verantwortlichen Intendantin Ulrike Stöck ist gerade der Vertrag bis zum 31. August 2032 verlängert worden. Das Theater leiste „etwas verdammt Wertvolles“ für die Gesellschaft, sagte Riehle.

Die Herausforderungen – neben Hoffnung ein anderes mehrfach genanntes Wort mit H – schlagen sich allerdings schon im Spielplan nieder. Die Anzahl der Premieren hat sich reduziert. In der Oper sind sechs große Produktionen geplant. Los geht es am 2. Oktober mit der Uraufführung „Reise zum Mond“ für Besucherinnen und Besucher ab elf Jahren, gefolgt am 24. Oktober von Guiseppe Verdis „Simon Boccanegra“. Luka Hauser, neuer 1. Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor (GMD), stellt sich am 12. Dezember mit der von Luise Kautz inszenierten Oper „Maria Stuarda“ vor. Als literarische Vorlage diente dem Komponisten Gaetano Donizetti Schillers Drama „Maria Stuart“. Am 27. Februar feiert Regisseur Raimund Orfeo Voigt sein Mannheimer Debüt mit Puccinis „La Bohème“.

Spannend verspricht die für den 30. April geplante Uraufführung der Oper „Exile“ von Taner Akyol zu werden. Regie führt der Ungar András Dömötör, das Libretto stammt von dem im Berliner Exil lebenden türkischen Journalisten Can Dündar. Am 18. Juni 2027 klingt die Spielzeit schließlich mit „Hoffmanns Erzählungen“ aus.

Neue künstlerische Handschriften

Das Schauspiel, dessen Ensemble sehr stabil bleibt, setzt auf viele neue künstlerische Handschriften. Zum Auftakt werden am Wochenende 24./25. September mit Henrik Ibsens „Nora oder Ein Puppenhaus“ und Ödön von Horváths „Kasimir und Karoline“ zwei Klassiker zu sehen sein. Gemeinsam mit dem Jungen Nationaltheater zeigt das Schauspiel die aus Bremen übernommene Produktion „Die unendliche Geschichte“; Premiere ist am 15. November. Am 20. November präsentiert sich die neue Hausautorin, die gefeierte Wiener Schriftstellerin Barbi Markovic, mit dem Auftragswerk „was übrig bleibt haha“. Ein Wiedersehen gibt es mit Maxim Didenko („Ansichten eines Clowns“, „Die Nacht von Lissabon“), der Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ inszeniert (Premiere am 27. November), und mit Milo Cortanovacki („Miss Sara Jevo“), der im April 2027 „Das Archiv der Träume“ auf die Bühne bringen soll, wie Regisseurin Nora Schlocker „Inter Alia“. Hausregisseur Christian Weise – von dem demnächst noch ein Sommerspektakel mit dem Titel „Kampf der Titanen“ zu erwarten ist – ist am 19. März mit „Onkel Wanja“ vertreten.

„Ich bin in der nächsten Spielzeit sehr komisch drauf“, sagte Tanzintendant Stephan Thoss und meinte damit nicht, dass er schräge oder merkwürdige Dinge vorhat, sondern lustige. Los geht es am 8. Oktober mit „Dreamer“, gefolgt von „Eine Winterreise“ am 21. November. Thoss’ eigene Arbeit „Under the Mistletone“ (9. Dezember) möchte dem Phänomen des Kusses auf den Grund gehen. Im neuen Jahr sind noch „Bella Italia“ (19. Februar) und „O Romeo“ (2. Mai) zu erwarten – ein Abend, für den Thoss Kollegen gebeten hat, die berühmte Balkonszene aus „Romeo und Julia“ neu zu interpretieren. Ihm gehe es darum, sagte der Intendant, nicht auf erfolgreiche Choreografen zurückzugreifen, sondern „die Türen zu öffnen für junge Geister“.

Theaterfest am 27. September

Das Junge Nationaltheater hat neben der „Unendlichen Geschichte“ fünf weitere Produktionen geplant: „Schnee von morgen (ab 10, Premiere am 26. September)“, „Als ob“ (ab 4, 16. Januar), „Einen Fuchs kann man nicht kaufen“ (ab 8, 20. Februar), „Dracula“ (ab 14, 11. April) und „Schneelöwe“ (ab 6, 5. Juni).

Das spartenübergreifende Theaterfest zum Auftakt der Spielzeit findet am Sonntag, 27. September, im Opal statt. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 1. Juli, für Abonnenten am Montag, 29. Juni.