Am Nationaltheater Mannheim wird als letztes Großprojekt vor der Sanierung ein neuer Wagner-“Ring“ geschmiedet. Die Inszenierung von Yona Kim wartet mit einer speziellen Optik auf. Alexander Soddy steht am Pult. Und die Musik steht im Zentrum - in einem doppelten Sinn.

Einen ganzen „Ring“ an einem Stück auf die Bühne zu bringen, das gibt es sonst nur in Bayreuth. Mannheim tut es zum Abschluss einer Ära, nämlich vor der sanierungsbedingten