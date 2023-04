Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mitarbeiter des Mannheimer Nationaltheaters verstehen die Welt nicht mehr: In einem offenen Brief von Kulturpolitikern heißt es, dass diese die „kulturelle Präsenz“ des Hauses vermissten und sich „mehr sichtbares Engagement“ wünschten. Die fünf Intendanten verwiesen auf zahlreiche Aktivitäten sowie auf glänzende Kritiken und erläutern, was Theater in unsicheren Zeiten bedeutet.

„Viele fragen besorgt: Wo ist unser Theater“, bekräftigt Helen Heberer (SPD) am Mittwoch im Kulturausschuss. Es bewege sich im Vergleich zu anderen Theatern