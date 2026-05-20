2023 wurde der Däne Nicolas Winding Refn beim Mannheimer Filmfestival mit dem Grand IFFMH Award bedacht. In Cannes stellte er seinen neuen Film „Her Personal Hell“ vor.

2023 setzte Nicolas Winding Refns Herz aus, er war dem Tod nahe, konnte wiederbelebt werden, muss aber weiterhin mit einem Herzfehler leben, wie der 55-jährige in Cannes erzählte. Dort stelle er mit „Her Personal Hell“ seinen ersten Spielfilm nach zehn Jahren vor – zwischendurch drehte er Serien ¬-, der nicht in den Wettbewerb aufgenommen wurde wie seine vorangehenden Arbeiten. Das kann schon stutzig machen.

Wer den Film gesehen hat, wundert sich nicht mehr. Es ist schwer, eine durchgängige Handlung auszumachen, denn keiner der drei Handlungsstränge wird halbwegs konsequent weitergeführt. Die Schauspielerin Elle wartet in einem Luxushotel in einem künstlich aussehenden Tokio der Zukunft auf den Start der Dreharbeiten ihres neuen Films – zusammen mit weiblichen Co-Star Dominique, früher ihre Liebhaberin, aber auch ihre Stiefmutter, und der Influencerin Hunter. Dominique bedrängt Elle, sich ihren Traumata zu stellen. Dazu gehört eine Figur namens Ledermann, der es auf junge Mädchen abgesehen hat. Aber es gibt auch einen US-Soldaten namens K., der sich in Tokio auf die Suche nach dem Ledermann macht, weil er seine eigene Tochter an ihn verloren hat und wiederbekommen will.

Nicolas Winding Refn in Cannes. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Nichts geht zusammen, die Figuren bewegen sich so langsam und lethargisch durch das wie immer ziemlich rote und farbkontrastreiche theaterbühnenhafte Universum von Winding Refn, dass sie in ihren eigenen Bewegungen einzuschlafen drohen. Wie auch die Zuschauenden. Nur selten gibt es mal eine Actionszene, die alle wieder wachrüttelt – und eben keine halbwegs lineare Handlung, der man folgen könnte.

Design-Fans erleben immerhin den für Winding Refn üblichen Neonfarbenschwall mit Nebel und 80er-Jahre-Flair, Musikfans werden diesmal konsequent von Pino Donaggios (84) wabernden atmosphärischem Soundtrack eingedeckt, ohne den der Film komplett zerfallen würde.

Verweise zu anderen Winding-Refn-Filmen und Serien und Zitate der Filmgeschichte tauchen gelegentlich auf, aber alles wirkt zufällig und unstrukturiert – wie Rohmaterial. So wird das Ganze, vom Regisseur wohl eher als Best-of-Film geplant, zu einem Worst-of-Film, zu einer persönlichen Hölle – wenn man den 109-Minuten-Film überhaupt bis zum Ende durchhält.