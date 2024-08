Nach der Auflösung der Indie-Band The Maccabees ließen sich die Ex-Mitglieder lange Zeit, um neue musikalische Projekte anzustoßen. Nun melden sich die White-Brüder mit ihrer Band 86TVs zurück.

London (dpa) - Vor sieben Jahren verabschiedete sich die britische Indie-Band The Maccabees mit ein paar Abschlusskonzerten von ihren Fans. Im vergangenen August präsentierten die ehemaligen Maccabees Felix White und Hugo White nach langer musikalischer Pause ihre neue Band, in der sie von ihrem jüngeren Bruder Will White und dem ehemaligen Noisettes-Drummer Jamie Morrison unterstützt werden. Nun erscheint das Debütalbum von 86TVs.

«Mussten herausfinden, wofür die Band steht»

«Wir hatten eine Menge um die Ohren in den fünf Jahren dazwischen», sagte Will White, der zeitweise auch bei den Maccabees mitspielte, dem «Rolling Stones»-Magazin. «Aber es brauchte auch Zeit, um festzustellen, wofür die neue Band steht. Es ist wichtig, dass man sich ausgiebig Zeit nimmt, um herauszufinden, wer man ist, obwohl wir das immer noch tun. Es war definitiv eine lange Entwicklungszeit, aber wir wollten Musik machen, hinter der wir voll und ganz stehen können.»

Auf ihrem Debütalbum serviert das Quartett aus London eine Mischung aus arena-tauglichem Rock mit klassischen britischen Indie-Einflüssen, aber auch amerikanischem Einschlag. Die bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte, erste Single «Worn Out Buildings» ist einer der Ohrwürmer unter den 14 Songs, die mit viel Atmosphäre und klanglichen Details Bilder im Kopf erzeugen.

Die rockigste Nummer ist «Someone Else's Dream». Der Song versetze ihn zurück in eine Zeit, in der seine Leidenschaft für die Musik begonnen habe, so Felix White und nennt XTC, The Clash und die Beatles als wichtige Einflussgrößen. «Es hat den Spirit davon, was wir damals bei dieser Musik empfanden und - wenn ich so darüber nachdenke - was wir heute immer noch empfinden.»

Von großen Hallen zurück in die Clubs

Nachdem die Maccabees zuletzt in eher größeren Hallen spielten, geht es für 86TVs auf ihrer ersten Tournee in Clubs und kleineren Locations los. «In dieser Hinsicht fühlt es sich wie ein Neuanfang an», berichtete Felix White im «Rolling Stone». «Es macht Spaß, weil es sehr nostalgisch wirkt und man es neu erlebt. Wenn die Hallen größer werden, kann man leicht vergessen, was ein Konzert wirklich ausmacht.»

Zum Auftakt ihrer Herbst-Tournee spielen 86TVs im November zwei Deutschland-Konzerte im schleswig-holsteinischen Wangels und in Berlin. Dann wollen die White-Brüder mit ihrer neuen Band ein neues Publikum erobern. «Für uns ist das wie ein Boxkampf», so Felix White. «Man muss da reingehen und gewinnen. Wenn alle in einem kleinen Raum zusammen sind, dann entsteht ein ganz eigener Schwung, und das ist es, was wir erreichen müssen.»