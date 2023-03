Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hagia Sophia in Istanbul wird vom Museum in eine Moschee umgewandelt, hat die türkische Regierung am Freitag beschlossen. Was wird nun aus der 1500-jährigen Kulturgeschichte der 532 bis 537 erbauten ehemaligen byzantinischen Kirche?

Jahrhundertelang hatte kein Mensch das Taufbecken byzantinischer Kaiser gesehen, das der Museumsdirektor der Hagia Sophia vor zehn Jahren stolz öffentlich präsentierte. Einst mit Juwelen verziert,