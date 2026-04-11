Die Brandkatastrophe von Crans-Montana wirkt nach: Beim Eurovision Song Contest sind nur schwer entflammbare Fahnen erlaubt. Deshalb müssen Fans neben ihren Tickets auch Zertifikate vorweisen.

Wien (dpa) - Das Publikum des diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien darf nur schwer entflammbare Flaggen und Fähnchen schwingen. Der offizielle Karten-Vertreiber des ESC, Oeticket, begründete dies mit verschärften Brandschutz-Regeln infolge des tödlichen Infernos im Schweizer Skiort Crans-Montana.

In der Silvesternacht starben bei dem Brand in einer Bar 41 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. Schaumstoff an der Decke des Lokals hatte sich entzündet.

Fans müssen Brandschutz-Zertifikat vorweisen

Zu den ESC-Shows im Mai dürfen nur Fahnen mitgebracht werden, wenn Fans beim Eintritt in die Wiener Stadthalle Zertifikate zu den vorgeschriebenen Brandschutznormen vorweisen können, wie eine Sprecherin des Österreichischen Rundfunks ( ORF) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Erlaubt seien Produkte, die der österreichischen Norm ÖNORM B 3822:2010-06-15 oder der europäischen DIN EN 13501-1 entsprechen, hieß es vom ORF, der den Wettbewerb mitveranstaltet.

Zum 70-jährigen Jubiläum des ESC wird der Musikwettbewerb in Österreich stattfinden, nachdem der österreichische Countertenor JJ im Vorjahr in Basel gewonnen hat. Die rund 90.000 Karten für die Halbfinal- und Final-Shows sowie die Voraufführungen sind bereits seit Januar praktisch ausverkauft. Für Deutschland tritt Sängerin Sarah Engels mit dem Song «Fire» an.