Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um „Intimitäten“ geht es tatsächlich in dem gleichnamigen Roman von Katie Kitamura, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Voyeuristische Bedürfnisse werden jedoch nicht befriedigt. Vielmehr geht es um Nähe und Abstoßung durch Sprache. Schließlich ist die Heldin eine Übersetzerin am Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

„Intimitäten“ von der 1979 in Kalifornien geborenen Autorin Katie Kitamura gehört zu den Büchern, die man gerne liest, bei denen man aber am Ende das