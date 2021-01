Der Sänger war 2020 an Covid-19 erkrankt. Jetzt geht es ihm wieder gut. Er freut sich auch über den Zusammenhalt in der Musikszene.

Bad Vilbel (dpa) - Der Musiker Gregor Meyle ist sehr dankbar für seinen Beruf. „Es gibt keinen schöneren Job für mich. Das ist für mich immer noch ein unfassbares Geschenk“, sagte der 42-Jährige am Sonntag dem privaten Radiosender Hit Radio FFH.

Er sei auch glücklich über den Zusammenhalt in der Musikszene. „Wir haben eine tolle Künstlergemeinschaft in Deutschland, gerade jetzt in der schwierigen Zeit“, sagte Meyle.

Der Sänger selbst hat eine Corona-Infektion überstanden, sein Geruchssinn sei zum Glück wieder zurückgekehrt. „Das wäre schlimm, wenn das geblieben wäre“, sagte er. Er sei ein totaler „Geschmacks- und Geruchsmensch.“

© dpa-infocom, dpa:210117-99-59684/2